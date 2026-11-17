인천국제공항공사가 공항 보안 역량을 강화하기 위해 나섰다.

인천국제공항공사는 현장 중심의 자율적 보안 문화를 확산하기 위해 인천국제공항보안과 ‘지휘·보고체계 점검 워크숍’을 개최했다고 17일 밝혔다.

17일 인천공항 제1여객터미널 상주직원 초소에서 열린 ‘도전! 보안 골든벨’에서 인천공항 상주직원들이 공항 보안 상식 퀴즈에 참여하고 있다.

11일 제1여객터미널 출입국대책반 회의실에서 열린 ‘지휘·보고체계 점검 워크숍’에는 공사 조종호 보안운영처장, 인천국제공항보안(주) 신중근 운영본부장직무대행 등 양사 임직원 약 30명이 참석했다. 참석자들은 공항 보안 위협에 대한 대응 역량을 강화하기 위해 상황 최초 인지부터 상황실 전파, 지휘부 보고, 대응 지시까지 단계별 보고 절차와 기준을 실무 중심으로 점검했다.

이어 공사는 이날부터 이틀동안 인천공항 제1·2여객터미널 상주직원 초소에서 ‘알고! 지키고! 실천하자!’ 보안 캠페인을 진행한다. 이번 캠페인은 공항 보안에 대한 현장 근무자들의 관심과 실천을 독려하기 위해 다양한 참여형 프로그램 위주로 마련됐다.

우선 ‘도전! 보안 골든벨’ 프로그램에서는 공항 보안 상식 퀴즈를 진행하며 보안 실천의 중요성을 친근하게 전달한다. 또한 ‘찾아가는 보안교실’에서는 위험 상황에서의 행동요령·신고방법과 주요 보안 규정을 안내한다.

공사는 보안 자회사와의 협업 체계와 위기 대응 역량을 강화하고, 상주직원의 자발적인 보안 참여와 실천 인식을 확산해 안전한 공항 환경을 조성할 계획이다.

조우호 인천국제공항공사 항공보안단장은 “비정상 상황에서 지휘부의 신속하고 정확한 판단이 현장의 즉각적인 인지와 전파에서 시작되는 만큼, 모든 공항 구성원은 각자의 자리에서 보안을 지키는 첫 번째 주체”라며 “앞으로도 상주직원 모두가 각자의 위치에서 책임과 역할을 다하며 보안의 주체로 참여할 수 있도록 현장 중심의 보안 체계를 강화해 나가겠다”라고 말했다.

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