구강암은 입안에 발생하는 암으로, 진행되면 혀와 턱뼈 등 주변 조직까지 영향을 미칠 수 있어 조기 발견과 치료가 중요하다. 게티이미지뱅크

구강암은 입안에 발생하는 암으로, 초기에는 뚜렷한 증상이 나타나지 않아 발견이 늦어지는 경우가 있다. 암이 진행되면 혀와 턱뼈 등 주변 조직까지 영향을 미칠 수 있어 조기 발견과 치료가 중요하다.

특히 구강암 수술은 암 조직을 충분히 제거하면서도 말하기와 씹기, 삼키기 등 구강 기능과 얼굴 형태를 최대한 보존해야 한다.

최근에는 3차원(3D) 프린팅 기술을 활용해 수술 범위와 재건 방법을 미리 설계하는 등 정밀한 수술을 위한 다양한 방법이 활용되고 있다.

◆ 주변 기관 영향 큰 구강암…암 조직 절제 범위 설정 어려워

21일 의료계에 따르면 구강은 혀와 턱뼈, 입천장 등 여러 조직이 밀접하게 맞닿아 있는 부위다. 암 조직을 제거하는 과정에서 주변 정상 조직까지 영향을 받을 수 있어 수술 범위를 정교하게 설정하는 것이 중요하다.

일반적으로 암 수술에서는 재발 가능성을 낮추기 위해 암 조직 주변의 정상 조직 일부까지 함께 절제한다. 그러나 구강은 턱과 코, 눈 등 주요 기관이 가까이 있어 절제 범위를 넓히는 데 한계가 있다.

흡연은 치아와 구강암에 적잖은 악영향을 끼치기 때문에 지향해야 한다. 게티이미지뱅크

암 조직을 충분히 제거하면서도 외형과 기능의 손상을 최소화해야 하는 만큼 수술 계획과 집도의의 정밀한 판단이 요구된다.

구강암 치료에서는 암의 위치와 크기, 진행 정도 등을 종합적으로 고려해 수술 범위를 결정한다. 암이 주변 조직으로 퍼진 경우에는 절제 범위가 넓어질 수 있으며, 환자의 상태에 따라 항암치료나 방사선치료 등을 병행하기도 한다.

◆ 3D 프린터로 수술 범위 설계…혀·턱뼈 재건도 시행

수술 전 3D 프린팅 기술을 활용하면 환자의 해부학적 구조를 입체적으로 확인하고, 암 조직의 절제 범위와 재건 방법을 구체적으로 계획하는 데 도움이 된다. 이를 통해 수술 과정에서 발생할 수 있는 오차를 줄이고 절제와 재건의 정확도를 높일 수 있다.

암 조직을 제거한 뒤에는 손상된 부위의 기능과 형태를 회복하기 위한 재건 수술이 필요할 수 있다. 혀 일부를 절제한 경우 허벅지 등의 조직을 옮겨 결손 부위를 채우고, 미세혈관 수술로 혈관을 연결해 이식한 조직에 혈액이 원활하게 공급되도록 한다.

턱뼈를 광범위하게 절제한 경우에는 종아리뼈 일부를 이용해 턱뼈를 재건하기도 한다. 이처럼 환자의 결손 부위와 상태에 따라 적절한 재건 방법을 선택하며, 수술 후에는 말하기와 씹기, 삼키기 등 구강 기능을 회복하기 위한 관리와 재활이 이어진다.

구강암은 조기에 발견할수록 치료 선택의 폭이 넓어지고 수술 후 기능과 외형을 보존하는 데도 유리하다. 게티이미지뱅크

◆ 조기 발견·치료 중요…정기적인 치과 검진 도움

구강암은 병이 진행될수록 절제 범위가 커지고 기능과 외형을 회복하기 위한 재건 수술도 복잡해질 수 있다. 따라서 입안에 궤양이나 상처가 생긴 뒤 잘 낫지 않거나 출혈과 통증, 덩어리 등이 지속된다면 의료기관을 찾아 정확한 진단을 받는 것이 좋다.

구강암은 조기에 발견할수록 치료 선택의 폭이 넓어지고 수술 후 기능과 외형을 보존하는 데도 유리하다. 평소 구강 상태를 살피고 정기적으로 치과 검진을 받는 것이 조기 발견에 도움이 될 수 있다.

특히 흡연과 음주 등 구강암 위험 요인이 있는 경우에는 구강 내 이상 증상에 더욱 주의를 기울일 필요가 있다.

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