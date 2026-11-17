과충전된 보조배터리가 시커먼 연기와 함께 침실을 집어삼키는 데는 3분 남짓이면 충분했다.

17일 오후 경기 여주시 한국화재보험협회 부설 방재시험연구원. 일반 가정의 침실 크기로 꾸민 모의 시험 공간 안쪽 침대 위에 놓인 휴대용 보조배터리에 과충전을 유도하는 전류가 공급됐다. 시험 시작 약 3분 만에 부풀어 오른 보조배터리에서 하얀 연기가 가늘게 피어오르기 시작했다. 흰 연기가 천장으로 솟구치자 천장에 달린 단독경보형 연기감지기가 먼저 반응했다. “화재 발생”이라는 안내 음성과 함께 날카로운 경보음이 시험장을 갈랐다.

경보음이 울린 직후 ‘타다닥’ 하는 불꽃 파열음이 잇따랐다. 이내 배터리에서 붉은 기운을 띤 연기와 불꽃이 폭발하듯 터져 나오며 이불로 옮겨붙었다. 침구류가 타들어가자 하얀 연기는 순식간에 시커먼 유독가스로 돌변해 천장 상부를 뒤덮었다. 뒤이어 열감지기에서도 안내 음성 없이 한층 큰 경보음이 연이어 터져 나왔다. 전면이 뚫린 모의 시험실이었음에도 매캐한 검은 연기가 밖으로 뿜어져 나왔고, 밀폐된 실제 방이었다면 내부가 순식간에 암흑 같은 검은 연기로 가득 찼을 상황이었다.

17일 오후 경기 여주시 한국화재보험협회 부설 방재시험연구원에서 진행된 보조배터리 화재 시험 모습.

◆부풀어 오른 배터리의 경고, ‘열폭주’ 부르는 과충전

이날 화재보험협회가 진행한 ‘보조배터리 화재 재현 및 열·연기감지기 반응 비교 시험’은 일상 속 리튬이온배터리 화재의 확산 속도와 초기 경보 장치의 중요성을 확인하기 위해 마련됐다.

리튬이온 보조배터리가 과충전되거나 외부 충격, 과열에 노출되면 내부 가스로 인해 외형이 부풀어 오른다. 이후 배출구가 열리며 흰색의 ‘오프가스’가 분출된다. 이때 외부 산소가 급격히 유입되면서 양극과 음극을 분리하는 내부 분리막이 소실되고, 양극과 음극이 직접 맞닿아 순간적으로 과전류가 흐르면서 불꽃이 튀게 된다. 이는 곧 배터리 내부 온도가 통제 불능 수준으로 치솟으며 연쇄 폭발과 화염을 일으키는 ‘열폭주’ 현상으로 이어진다.

완충 상태가 아니더라도 안심할 수 없다. 항공기 기내 반입 기준인 충전율(SOC) 30% 이내에서는 발화 가능성이 낮다는 데이터가 쌓여 있지만, 50%나 70% 충전 상태에서도 외부 압력이나 주변 가연물 조건이 맞물리면 언제든 불이 날 수 있다. 지난해 서울 마포구 아파트 화재를 비롯해 최근에도 배터리 발화 사고는 끊이지 않고 있다. 지난달 청주공항에서는 출발을 앞둔 제주행 여객기 안에서 승객이 소지한 보조배터리에 불이 나 화상을 입는 사고가 발생했다.

17일 오후 경기 여주시 한국화재보험협회 부설 방재시험연구원에서 진행된 보조배터리 화재 시험 모습.

◆생사 가르는 초기 대피 골든타임, 해법은 ‘연기감지기’

협회가 특히 강조하는 대목은 ‘연기감지기’를 통한 골든타임 확보다. 주변 온도가 일정 수준 이상 올라가야 작동하는 열감지기와 달리, 연기감지기는 화염이 치솟기 전 배터리에서 오프가스가 새어 나오는 초기 단계에 곧바로 작동한다. 올해 7월 초등학생 남매가 숨진 서울 은평구 갈현동 빌라 화재와 지난해 6월·7월 어린이 4명이 목숨을 잃은 부산 아파트 화재 모두 세대 내 화재경보기 등 초기 안전장치가 없어 대피가 늦어졌다. 2015년 이후 지어진 일부 건축물이나 기존 아파트 침실 등에 열감지기만 설치된 경우, 불길이 번진 뒤에야 경보가 울려 대피 시점을 놓치기 쉽다.

협회는 보조배터리와 무선청소기 등 리튬이온배터리 제품에 제조사가 지정한 정품 충전기를 쓰고, 침대·소파 같은 가연물 주변이나 현관 등 대피 동선에서는 충전을 피하라고 당부했다. 단독·다가구·연립·다세대주택은 구획된 방마다 정중앙 천장에 단독경보형 연기감지기를 의무 설치해야 하며, 기존 열감지기 설치 세대도 연기감지기로 교체하는 것이 안전하다.

화재보험협회 김성제 화재조사센터 책임연구원은 “보조배터리 화재는 본격적인 화염이 일기 전 오프가스가 분출되는 초기 단계에 연기감지기가 먼저 작동해 수면 중 질식사를 막고 피난 골든타임을 확보해 준다”며 “충전이 완료되면 곧바로 충전기를 뽑고 평소 80% 수준으로 충전하는 습관을 들이는 한편, 초기 연기 단계를 넘어 불길이 커졌을 때는 연기 확산을 막기 위해 반드시 방문을 닫고 즉시 대피해야 한다”고 말했다.

◆대형 참사 계기로 탄생한 민간 방재의 산실

이날 시험이 진행된 경기 여주시 방재시험연구원은 50여명의 연구 인력이 상주하는 국내 대표 방재 연구시설이다. 방화문과 소화설비 성능 시험(FILK 인증)은 물론 국내 완성차 업체들의 전기차 배터리 화재 시험과 자동차 하부 충돌 시험, 층간소음 시험, 화재 원인 감식·재현 연구 등을 수행한다.

연구원을 부설기관으로 둔 화재보험협회는 1971년 12월25일 191명이 숨진 서울 대연각호텔 화재와 1972년 53명의 사망자를 낸 서울시민회관 화재를 계기로 1973년 5월 설립됐다. 국가 위주의 소방 관리만으로는 대형 참사를 막기 어렵다는 판단 아래 국내 손해보험사들이 출연해 만든 민간 종합 위험관리 전문기관이다.

설립 초기 손해보험 시장의 80%에 달했던 화재보험 비중은 현재 장기손해보험과 자동차보험 성장으로 1% 수준까지 낮아졌지만, 협회의 위험관리 영역은 오히려 넓어졌다. 매년 전국 6만건 이상의 병원·공장 등 특수건물을 대상으로 전기·가스·피난·방화·소화설비를 종합 점검하고, 데이터 기반 위험 진단과 전기차·사용후 배터리, 에너지저장장치(ESS), 데이터센터, 산불 예방 조기경보 등 5대 분야 전문가 조직을 가동하고 있다.

◆취약계층 지키는 ‘화재안심보험’ 전국 확산

현장의 기술력은 취약계층을 위한 사회안전망으로도 이어진다. 협회는 2023년부터 정부·지자체, 주요 손해보험사들과 함께 전통시장과 노후 주택 밀집 지역을 지원하는 안전문화 캠페인을 펼치고 있다.

대표 사업인 ‘화재안심보험’은 단체 화재보험에 가입된 아파트와 달리 보험 사각지대에 놓인 빌라·단독주택 거주 차상위계층 등을 위해 지자체가 보험료를 지원하고, 협회는 안전점검과 노후 멀티탭·감지기 보급을 맡으며, 손보사는 무심사로 보험을 인수하는 3자 협력 모델이다.

지난해 12월 경기도가 13억7000만원(가구당 3700원 수준)의 예산으로 취약계층 37만가구에 화재안심보험을 최초 가입시켰고, 협회는 3억원을 들여 멀티탭을 지원했다. 이 보험을 통해 올해 8월 말 기준 화재 피해를 본 55건에 총 10억8000만원의 복구 보험금과 임시 거주비가 지급됐다. 조례 개정을 마친 충남도와 전남·광주 등도 내년 초 화재안심보험 도입을 확정해 이 사업의 혜택 지역은 전국 3개 시도로 확대된다.

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