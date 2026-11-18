수능 시험장에서 울리는 재난문자가 숨긴 휴대전화를 찾는 수단으로 쓰입니다. 수험생 옷 단추에는 초소형 카메라를 가릴 스티커가 붙습니다. AI 부정행위를 막기 위한 긴급 조치지만, 시험을 코앞에 둔 현장에서는 감독 부담과 검사 방식을 둘러싼 논란도 이어지고 있습니다.

경제에서는 성장 전망과 생활 현장의 온도 차가 눈에 띕니다. IMF는 올해 한국 성장률 전망치를 3.9%로 높였지만, 세입자의 소득 대비 임대료 부담은 8년 만에 가장 높은 수준으로 올라섰습니다. 술 소비 감소 속에 주요 주류업체들은 희망퇴직을 진행하고 있습니다. ‘오늘 뉴스 4컷’에서 살펴봅니다.

1.재난문자로 숨긴 휴대전화 찾고, 단추마다 스티커…수능 AI 부정행위 긴급 대책

이미지=인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

수능을 코 앞에 두고 정부가 AI 기기를 이용한 부정행위를 막기 위한 추가 대책을 내놨습니다. 초소형 카메라를 숨기지 못하도록 수험생 옷 단추마다 스티커를 붙이고, 시험 시작 전 재난문자를 보내 미제출 휴대전화를 찾아낼 계획입니다. 감독인력도 8400여명 추가 투입합니다. 부정행위자의 수능 응시와 대학 입학을 최대 10년간 제한하고 올해 적발자에게도 적용하는 입법을 추진합니다. 시험지를 촬영해 AI로 풀이를 검색한 정황도 사후 추적하고, 조직적으로 부정행위에 관여한 경우 구속 수사 등 엄정 대응할 방침입니다. 하지만 시험 직전 급하게 마련된 대책에 현장 혼란도 이어지고 있습니다. 교원단체들은 사전교육 없는 감독 업무 가중에 반발하고, 복장 검사와 제재 소급 적용을 둘러싼 적법성 논란도 나옵니다. 부정행위 차단과 함께 수험생이 혼란 없이 시험을 치를 수 있도록 세밀한 현장 안내가 필요합니다.

2.세입자 임대료 부담 8년 만에 최고…서울은 소득의 21.5%

지난해 전국 세입자 가구의 소득 대비 임대료 비율이 17.0%로, 8년 만에 가장 높았습니다. 전월세 보증금을 월세로 환산한 금액까지 포함한 수치로, 전년보다 1.3%포인트 올랐습니다. 서울이 21.5%로 가장 높았고, 경기는 2.2%포인트 올라 상승폭이 가장 컸습니다. 소득은 크게 늘지 않은 반면 전월세 가격이 오른 영향입니다. 신혼부부와 청년층의 부담도 컸습니다. 신혼부부 임차가구의 소득 대비 임대료 비율은 20.2%, 청년 임차가구는 17.4%로 전국 수준을 웃돌았습니다. 임대료와 대출금 상환이 부담스럽다는 응답은 신혼부부 73.1%, 청년가구 69.3%에 달했습니다. 신혼부부는 출산 결정에 가장 큰 영향을 미치는 주거 요인으로 ‘주거비 부담’을 꼽았습니다.

3.술 덜 마시는 사회…주류 3사 희망퇴직, 출고량 300만㎘ 아래로

하이트진로·롯데칠성음료·오비맥주 등 주요 주류업체 3사가 희망퇴직을 진행하고 있습니다. 코로나19 이후 줄어든 회식과 건강을 중시하는 소비 흐름, 젊은 층의 절주 분위기가 맞물리면서 주류업계가 인력 조정과 비용 절감에 나선 모습입니다. 다만 오비맥주는 매년 시행하는 희망퇴직으로, 경영상 어려움 때문은 아니라고 설명했습니다.

하이트진로는 4년 만에 근속 15년 이상 직원을 대상으로 희망퇴직 신청을 받고 있습니다. 69년 역사의 익산공장 가동도 중단하고 생산설비와 인력을 전주공장으로 합칩니다. 지난해 창사 이후 첫 희망퇴직을 실시한 롯데칠성음료도 올해 다시 신청을 받으며 경영 효율화를 추진하고 있습니다.

지난해 국내 주류 출고량은 298만8000㎘로, 외환위기 당시인 1998년 이후 처음으로 300만㎘를 밑돌았습니다. 10년 전보다 21.5% 줄어든 규모입니다. 일시적인 내수 부진을 넘어 술 소비 자체가 줄어드는 흐름 속에서 주류업계의 사업 재편도 빨라지고 있습니다.

4.IMF, 한국 성장률 3.9%로 상향…물가 잡을 긴축도 주문

국제통화기금(IMF)이 올해 한국 경제 성장률 전망치를 3.9%로 높였습니다. 지난달 전망보다 0.6%포인트 올린 것으로, 내년 전망치도 2.8%에서 3.3%로 상향해 2년 연속 3%대 성장을 예상했습니다. 첨단기술 산업의 수출 증가와 투자 반등, 견조한 소비가 성장세를 이끌 것으로 봤습니다. 성장 전망과 함께 물가에 대한 경계도 높였습니다. 올해와 내년 물가상승률을 각각 2.7%, 2.3%로 예상하며 물가안정 목표인 2.0%를 웃돌 것으로 내다봤습니다. 내수 회복으로 물가상승 압력이 커질 수 있다며 추가적인 통화 긴축을 권고했습니다. 재정도 취약가계와 기업에 대한 선별 지원을 유지하면서 긴축적으로 운용할 필요가 있다고 진단했습니다. 고령화와 지역 불균형에 대응할 구조개혁도 주문했습니다. 경제활동 참여를 늘리고 근로형태에 따른 임금 격차를 줄이는 한편 사회안전망을 확충해야 한다는 제언입니다. 성장세를 이어가면서 물가를 안정시키고, 성장의 혜택을 넓히는 과제를 함께 제시했습니다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지