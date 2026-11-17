이용철 법무부 장관 후보자가 과거 청와대 민정수석실에 재직할 당시 한 게임 벤처기업의 비상장 주식을 보유했던 것으로 파악됐다. 해당 기업 창업자는 경제정의실천연합(경실련) 창립 초기부터 이 후보자와 함께 활동한 인사다. 공직에 몸 담고 있던 이 후보자가 지인의 권유라는 이유로 고액의 비상장 주식을 보유했던 건 적절치 않다는 지적이 나온다.

이용철 법무부 장관 후보자가 지난 11일 서울시 송파구 정의로 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 첫 출근을 하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴스1

17일 국회에 제출된 인사청문요청안에 따르면 이 후보자는 2003년 12월 비상장 회사인 에이씨알코리아의 주식 7만9280주(당시 가액 3964만원)를 보유했다고 정부 공직자윤리위원회에 신고했다. 해당 시기는 이 후보자가 청와대 민정수석실 민정2비서관으로 근무하던 때다.

이후 이 후보자는 방위사업청 차장으로 재직하던 2006년 12월에도 에이씨알코리아 주식을 계속 보유하고 있다고 신고한 것으로 나타났다.

에이씨알코리아는 1999년 설립된 게임 개발회사로, 지금은 폐업한 것으로 확인됐다. 창업자 장신규씨는 성균관대 학생회장 출신으로, 1989년 경실련 설립 당시 발기인으로 설립을 주도하고 상임집행위원을 지낸 인물이다. 이 후보자도 변호사 시절 경실련 창설에 참여해 초대 상임집행위원으로 활동했다.

2002년 에이씨알코리아를 다룬 한 매체는 장씨가 1995년까지 경실련에서 활동하다가 이곳에서 배운 경제논리를 실물경제에 접목해 봐야겠다고 판단해 에이씨알을 설립했다고 보도했다. 그러면서 해당 기업이 “세계 최초로 3D 공중부양 기술을 이용한 게임기를 개발했다”고 소개했다.

이 후보자 인사청문회 준비단은 “지인의 권유로 벤처기업에 투자했으나, 폐업해 투자금을 회수하지 못했다”고 설명했다.

주진우 의원은 “고위공직자가 오랜 인연이 있는 지인의 회사에 투자하고 공직 재직 중에도 비상장주식을 계속 보유한 것은 가볍게 볼 문제가 아니다”라며 “주식백지신탁 의무를 제대로 이행했는지, 직무관련성 심사를 거쳤는지 명확히 밝히고 관련 증빙자료를 공개해야 한다”고 지적했다.

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