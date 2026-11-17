유진투자증권이 전북혁신도시에 전주사무소를 열면서 자산운용사 중심으로 형성돼 온 전북 금융 생태계에 증권사 진출이 확대되고 있다. 국민연금공단을 비롯한 지역 금융기관과의 협력 강화로 전북 금융산업의 외연을 넓히는 계기가 될지 주목된다.

17일 전북혁신도시에서 열린 유진투자증권 전주사무소 개소식에서 고경모 유진투자증권 대표이사(왼쪽 다섯 번째) 등 주요 인사들이 테이프를 자르고 있다. 전북도 제공

전북도는 유진투자증권이 17일 전북혁신도시에서 고경모 유진투자증권 대표이사 등이 참석한 가운데 전주사무소를 개소했다고 17일 밝혔다.

유진투자증권은 1954년 설립된 서울증권이 모태이며, 국내에서 두 번째로 오랜 역사를 지닌 증권사다. 금융지주나 은행 계열사를 제외한 일반 증권사 가운데 전주에 거점을 마련한 것은 이번이 처음이다.

이번 진출은 자산운용사를 중심으로 성장해 온 전북 금융산업에 증권사가 합류했다는 점에서 의미가 있다. 유진투자증권은 지난 5월 산업분석실을 신설하는 등 기관 영업과 시장 분석 역량을 강화하고 있어 국민연금공단 등 지역 금융기관과의 협력 가능성도 커질 것으로 기대된다.

전주사무소는 회사의 시장 분석과 금융 분야 전문성을 바탕으로 국민연금공단과 소통을 강화하고, 지역 금융기관과 협력 네트워크를 구축할 계획이다.

전북도는 제2차 금융 공공기관 유치와 제3 금융 중심지 지정을 추진하는 동시에 민간 금융 기관의 지역 정착을 지원해 금융생태계를 확대해 나갈 방침이다.

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