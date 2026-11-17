(오른쪽부터) 박정희 세방전지 대표이사, 김재은 산업통상부 중견기업정책관. (사진=세방전지 제공)

세방전지(대표이사 박정희)가 국내 시동용 연축전지 수출 분야에서 확보한 경쟁력을 바탕으로 ‘2026 세계일류상품’에 선정됐다.

산업통상부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 주관하는 세계일류상품 선정과 관련해 세방전지는 이번 선정을 그동안 축적해 온 기술 개발과 품질 관리 역량을 확인하는 계기로 보고 있다.

세방전지는 자동차용 및 산업용 축전지 분야에서 사업을 전개하는 기업으로, 국내 시동용 연축전지 수출 1위를 기록하고 있다. 지속적인 기술 개발과 엄격한 품질 관리를 통해 제품 신뢰성을 높이고 해외 시장에서의 경쟁력을 강화해 왔다.

세방전지는 국내 생산 제품의 해외 공급을 확대하며 수출 시장에 대응해 왔다.

세방전지는 이번 선정을 계기로 글로벌 자동차 배터리 시장에서 축적해 온 사업 기반을 강화해 나간다는 방침이다.

‘2026 세계일류상품’ 시상식은 11월 17일 오후 2시 30분 서울 잠실 롯데호텔월드에서 진행됐다. 세방전지에서는 박정희 대표이사가 참석해 상을 받았다.

세방전지 관계자는 “이번 세계일류상품 선정은 글로벌 시장에서 인정받아 온 세방전지의 품질 경쟁력과 기술력을 다시 한번 확인하는 계기”라며 “앞으로도 지속적인 기술 혁신과 품질 향상을 통해 글로벌 배터리 시장에서 경쟁력을 강화하고 대한민국 배터리 산업의 위상을 높이는 데 기여하겠다”고 밝혔다.

한편 세방전지는 자동차용과 산업용 축전지 분야에서 국내외 사업을 전개하고 있다.

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