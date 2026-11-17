아시아 순방에 나선 도널드 트럼프 미국 대통령이 18∼19일 중국 선전에서 열리는 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 계기로 김정은 북한 국무위원장을 만날 수도 있다고 밝혔다.



트럼프 대통령은 16일(현지시간) 아시아 순방 첫 행선지인 필리핀 마닐라로 떠나기 전 워싱턴 백악관에서 기자들과 만나 중국에서 “시진핑 중국 국가주석을 만날 예정”이라며 “(러시아 블라디미르) 푸틴 대통령과 만날 예정이며, 김 위원장과 만날 수도 있다”고 말했다. 그는 이어 “그러니 좋을 것”이라며 “많은 성과를 거둘 기회를 가질 수 있다”고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합

트럼프 대통령은 ‘어디에서 김 위원장을 만나느냐’는 질의가 이어지자 “중국에서”라고 답했다. 그는 특히 “김정은이 (중국에) 올 수 있다. 그건 시 주석에게 달려 있다”고 밝혔다.



트럼프 대통령은 올해 안에 김 위원장과 만나고 싶다는 뜻을 공개적으로 피력해 왔다. 하지만 최근에는 만남에 대해 “잘 모르겠다”며 물러서기도 했다.



그러나 이날 관련 질문이 나오지 않았는데도 트럼프 대통령이 북·미 대화를 먼저 언급하면서 가능성이 커진 것일 수 있다는 관측이 나온다. 북한과 관계를 유지하고 있는 중국을 끌어들여 회담 가능성을 높이려는 의도도 엿보인다. 반면 중간선거 패배로 국내에서 레임덕 위기에 놓인 상황에서 외교 성과로 돌파구를 찾기 위해 메시지를 던진 것일 수도 있다. 트럼프 대통령이 김 위원장과 다시 만난다면 2019년 6월 판문점에서 당시 문재인 대통령과 함께 회동한 이후 7년5개월 만이다.



미·중·러 3자회담과 관련해서 그는 핵무기 감축은 물론이고 이란 전쟁과 우크라이나 전쟁 등도 논의할 계획이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “이란 문제는 상당히 순조롭게 진행되고 있지만, 우리는 이란에 대해 조금 논의할 것”이라며 “또 내가 좋아하는 주제인 우크라이나 문제도 논의할 것이다. 우크라이나와 러시아는 매달 2만5000명의 목숨을 잃고 있다”고 말했다. 트럼프 대통령이 우크라이나 문제를 명시적으로 밝히면서 3자회담이 ‘제2의 얄타회담’이 될 수도 있다는 우려는 더 커질 것으로 보인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지