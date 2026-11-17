2027학년도 대학수학능력시험을 이틀 앞두고 인공지능(AI) 기기를 악용한 부정행위 파문이 커지자 정부가 총력 대응에 나섰다. 시험 당일 미제출 휴대전화를 색출하고 수험생 옷 단추마다 스티커를 붙이는 한편, 적발 시 응시 및 대학 입학 제한 기간을 최대 10년으로 대폭 늘리는 강수를 뒀다. 하지만 뒷북 행정에 대한 책임론과 적법성 논란 등 현장 혼란은 가라앉지 않고 있다.



정부는 17일 이러한 내용의 ‘2027학년도 수능 AI 부정행위 관련 추가 대응 방안’을 발표했다. 교육부 장관 주재로 예정된 브리핑은 국무총리 주재로 격상됐다. 세무사 시험 AI 부정행위 여파로 수능 공정성이 흔들리자 범정부 차원의 수습 의지를 드러낸 것이다.

현장은 혼란 인공지능(AI)을 활용한 세무사 시험 부정행위 파문으로 수험생들의 불안과 동요가 커지는 가운데 대학수학능력시험을 이틀 앞둔 17일 서울 은평구 선정고등학교 3학년 학생들이 수능 시간표가 게시된 교실에서 공부하고 있다.

이재문 기자

이번 대책의 핵심은 휴대물품과 복장 점검 대폭 강화다.



당국은 휴대전화 미제출자를 가려내기 위해 시험 시작 전인 당일 오전 8시 25∼30분 전국에 재난문자를 발송하고, 수험생 가방은 교실 밖 복도에 분리 보관한다. 1·3교시 시작 전 아날로그 시계 등 모든 휴대물품을 전수조사하고, 스마트안경 착용 여부는 매 교시 점검한다. 초소형 카메라 위장을 막기 위해 수험생 옷에 달린 단추마다 스티커를 부착한다.



인력과 기술적 감시망도 총동원한다. 기존 1312개 시험장에 배치하려던 감독관 7만5000명 외에 스마트기기 전담인력 1800여명과 복도감독관 6600여명 등 8400여명을 추가 투입한다. 통신사·글로벌 빅테크 기업과 협력해 시험장 주변 와이파이를 차단하고, 시험지를 촬영해 AI로 풀이를 검색한 정황도 사후 추적한다.



처벌 수위도 최고 수준으로 끌어올렸다. 부정행위자 응시 제한 기간을 기존 1년에서 10년으로 확대하고, 올해 수능 부정행위자에게도 소급 적용될 수 있도록 입법에 나선다. 한국대학교육협의회와 협력해 사후 적발 시에도 입학 취소·퇴학 조치는 물론 향후 10년간 대학 입학을 금지한다.

한성숙 국무총리가 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화를 발표하고 있다. 뉴시스

공소청은 생성형 AI나 스마트안경, 초소형 카메라·이어폰 등을 이용해 부정행위를 시도할 경우 재범 여부 등을 불문하고 원칙적으로 정식 공판을 청구하도록 전국 광역·지방청에 지시했다. 조직적 관여하거나 죄질이 불량한 부정행위에 대해선 구속영장 청구를 적극 검토하고 징역형을 구형한다.



정부가 추가 대책을 내놨지만 급조된 만큼 파열음도 거세다. 법조계에서는 옷깃과 단추 검사 등 과도한 신체·복장 수색이 헌법상 기본권 침해 소지가 있다는 지적이 나오고, 교원단체들은 사전교육 없는 감독 업무 가중에 반발하고 있다.



교육 수장 책임론도 커지고 있다. 전날 국회에서 부적절한 답변으로 뭇매를 맞은 데다 현행법상 불가능한 전파 차단을 검토하겠다고 밝혀 혼란을 부추긴 최교진 교육부 장관은 이날 직무유기 혐의로 형사고발됐다.



AI 부정행위로 세무사 시험에 수석 합격한 한모(34)씨는 이날 피의자 조사 등 과정에서 ‘계산기를 개조해 부정행위에 썼다’는 7장 분량 경위서를 낸 것으로 전해졌다. 계산기 안에 통신 중계 장치를 설치해 외부신호를 받아 다른 기기로 전달하는 허브 역할을 하게 한 것으로 알려졌다.

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