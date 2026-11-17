베트남 축구의 황금기를 함께 일군 한국인 지도자가 다시 베트남 무대에 섰다. 박항서 전 베트남 축구대표팀 감독과 호흡을 맞추며 동남아시아 축구 역사를 썼던 이영진 감독이 이번에는 프로 구단의 사령탑으로 명가 재건에 도전한다.

이영진 감독은 17일(현지시간) 베트남 프로축구 1부 리그(V리그1) SHB 다낭 FC의 신임 감독으로 공식 선임됐다. SHB 다낭 구단은 이날 오전 10시30분 다낭 홈구장인 CHI LANG 스타디움에서 취임 기자회견을 열어 이 감독의 부임을 알렸다.

이영진(왼쪽) SHB 다낭 FC 신임 감독과 응우옌득안 구단 사장이 17일 베트남 다낭의 CHI LANG 스타디움에서 유니폼을 들고 기념 촬영을 하고 있다. 이 감독은 이날 베트남 프로축구 1부 리그 SHB 다낭의 새 사령탑으로 공식 선임됐다. SHB 다낭 FC 제공

이번 선임 과정에서 이 감독은 독일과 브라질 출신 지도자 등 유럽과 남미의 경쟁자들을 제치고 최종 낙점을 받았다. 2026~2027시즌 도중 성적 반등과 팀 체질 개선을 위해 사령탑 교체를 추진한 구단은 후보군을 대상으로 심층 면접과 전술 검증을 진행했고, 베트남 축구에 대한 이해도와 현장 경험을 두루 갖춘 이 감독을 적임자로 선택했다.

구단이 주목한 것은 베트남 축구와 함께 쌓아온 이 감독의 시간이다. 이 감독은 2017년부터 2022년까지 베트남 축구대표팀과 23세 이하(U-23) 대표팀 수석코치를 맡아 박항서 감독을 보좌했다. 이 기간 베트남은 동남아시안(SEA) 게임 2연패와 아세안축구연맹(AFF) 스즈키컵 우승을 달성했고, 2022 카타르 월드컵 아시아 최종예선에도 진출했다. 베트남 축구가 국제무대에서 존재감을 키우던 시기를 현장에서 함께한 핵심 지도자였다.

현지 선수들의 특성과 리그 환경을 이미 파악하고 있다는 점도 강점으로 꼽혔다. 시즌 도중 팀에 합류하는 만큼 새로운 환경에 적응하는 데 시간을 쓰기보다 선수단을 빠르게 파악하고 조직력을 끌어올릴 수 있다는 게 구단의 판단이다.

이영진(왼쪽) SHB 다낭 FC 신임 감독과 응우옌득안 구단 사장이 17일 베트남 다낭에서 열린 취임 기자회견에서 기념 촬영을 하고 있다. 이 감독은 박항서 전 베트남 축구대표팀 감독을 보좌하며 쌓은 현지 경험을 바탕으로 SHB 다낭의 재건을 이끈다. SHB 다낭 FC 제공

이 감독이 다낭행을 결심한 배경에는 구단의 장기적인 성장 비전이 있었다. 유소년 육성에 대한 구단의 투자 의지가 유망주 발굴과 체계적인 육성을 중시해온 이 감독의 지도 철학과 맞아떨어졌다.

이 감독은 취임 기자회견에서 “베트남 축구를 대표하는 전통의 명문 구단 SHB 다낭 FC의 감독을 맡게 돼 큰 영광과 무거운 책임감을 동시에 느낀다”며 “구단이 보여준 유소년 육성에 대한 진정성과 장기적인 성장 비전에 깊이 공감해 도전을 결심했다”고 밝혔다.

이어 “시즌 중반에 합류한 만큼 빠르게 선수단을 파악해 조직력을 극대화하고, 다낭 팬들이 자부심을 느낄 수 있는 역동적이고 이기는 축구를 선보이겠다”고 각오를 다졌다.

이 감독은 선수 시절 럭키금성·LG 치타스와 일본 오이타 트리니타 등에서 활약했으며, 1990년과 1994년 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 국가대표로도 뛰었다. 지도자로는 안양 LG와 FC서울에서 코치 및 수석코치를 지냈고, 대구FC 사령탑도 두 차례 맡았다. 이후 베트남 대표팀 수석코치로 활동하며 국내외 프로 무대에서 풍부한 지도자 경험을 쌓았다.

이제 과거 베트남 축구의 도약을 뒷받침했던 지도자는 한 구단의 미래를 책임지는 수장으로 새로운 시험대에 오른다. 국가대표팀에서 쌓은 현지 이해도와 프로 구단 운영 경험을 바탕으로 SHB 다낭의 반등을 이끌고 유소년 육성이라는 장기 과제까지 성과로 연결할 수 있을지 주목된다.

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