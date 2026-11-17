인공지능(AI)과 스마트기기를 활용한 시험 부정행위가 갈수록 정교해지면서 미국과 유럽 각국이 대응책 마련에 나서고 있다.

미국에서는 시험 화면을 해킹해 AI 챗봇으로 정답을 제공하는 악성 소프트웨어가 적발됐으며, 영국과 프랑스에서도 스마트기기와 AI를 이용한 부정행위가 주요 교육 현안으로 떠올랐다.

미국 대학입학자격시험(SAT)을 비롯한 세계 각국의 주요 시험에서 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 악용한 부정행위가 확산하면서 각국이 대응책 마련에 나서고 있다.(기사와 무관한 사진). 연합뉴스

지난 6일(현지시간) 미 일간 뉴욕타임스(NYT)의 보도에 따르면 대학수학능력시험 격인 SAT를 주관하는 칼리지보드는 지난 3월 ‘오토 SAT’(Auto SAT)라는 악성 소프트웨어를 이용해 시험을 치른 수험생 4명을 확인했다.

이 프로그램은 디지털 시험인 SAT의 화면 잠금 기능을 우회해 문제에 실시간으로 접근한 뒤 AI 챗봇에 전송하고, 챗봇이 생성한 정답을 수험생의 컴퓨터 화면에 표시하는 방식으로 작동했다. 객관식 문제는 화면에 작은 점을 표시해 정답을 알려줬으며, 주관식 문제에도 답을 제공했다.

오토 SAT는 소셜미디어(SNS)에서 ‘SAT 만점을 받을 수 있는 확실한 방법’으로 홍보됐으며, 판매 가격은 499달러(약 67만원)였다. 결제는 암호화폐로만 가능했다.

칼리지보드는 SNS에서 해당 프로그램을 발견한 뒤 직접 구매해 분석했다. 이후 프로그램이 제대로 작동하지 못하도록 시험 시스템의 설계와 코드를 변경하고, 개발자를 상대로 소송을 제기했다.

스마트기기를 활용한 부정행위를 막기 위한 조치도 강화했다. 칼리지보드는 지난 3월 시험장 내 스마트안경 사용을 금지한 데 이어 7월에는 인터넷이나 AI 기능에 접속할 수 있는 모든 안경으로 금지 대상을 확대했다. 안경을 착용한 수험생에게 시험 감독관이 검사를 요구할 수 있도록 했다.

일부 지역에서는 수험생의 키보드 입력과 마우스 움직임을 추적하는 등 시험 보안도 강화하고 있다. 국가별 시차를 이용해 먼저 시험을 치른 수험생이 문제를 유출하는 이른바 ‘시간대 부정행위’를 막기 위해 2027년 중 새로운 SAT 시험 일정도 도입할 계획이다.

영국에서도 스마트기기를 이용한 시험 부정행위가 심각한 문제로 나타났다. 영국 시험감독기관 오프퀄(Ofqual)은 지난해 여름 치러진 주요 학력평가 시험에서 휴대전화와 스마트기기 관련 부정행위가 2225건 적발됐다고 지난 6월 발표했다. 이는 전체 학생 부정행위의 44.3%에 해당한다.

오프퀄은 첨단 스마트기기를 이용한 부정행위가 갈수록 심각한 위협이 되고 있다며 이를 과소평가하지 말고 신속하게 대응해야 한다고 강조했다.

프랑스도 스마트기기와 AI를 이용한 부정행위에 대응하고 있다. 프랑스 교육부에 따르면 지난해 적발된 시험 부정행위는 1208건으로 전년보다 273건 증가했다. 대학입학 자격시험인 바칼로레아 징계위원회에 회부된 833건 가운데 55.04%는 스마트폰이나 스마트워치 등을 이용한 사례였으며, 8.5%는 AI를 활용한 부정행위였다.

프랑스의 모든 교육청에는 인터넷 연결 기기를 이용한 부정행위를 막기 위한 휴대전화 탐지기가 배치돼 있다. 탐지기는 필기시험 기간 시험장에 무작위로 설치된다.

부정행위가 확인되면 해당 시험은 무효 처리되며, 최대 5년간 바칼로레아 취득을 위한 모든 시험에 응시하지 못하는 등의 징계를 받을 수 있다. 프랑스 교육 당국은 지난 2월 시행령을 개정해 시험이 끝난 뒤 적발된 부정행위에도 징계를 내릴 수 있도록 하는 등 사후 제재도 강화했다.

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