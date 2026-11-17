2027학년도 대학수학능력시험을 이틀 앞두고 정부가 복장 전수검사와 응시제한 10년 확대 등을 담은 추가 대책을 내놨지만 적법성 논란과 현장 반발이 겹치며 후폭풍이 거세다. 기본권 침해와 소급입법 위헌 소지까지 제기된 가운데 교원단체마저 감독 업무 가중에 반발하면서 수험생과 학부모의 불신과 무력감이 더욱 깊어지고 있다.

수능 시험 시작 전 모든 수험생은 안경을 책상 위에 내려놓고 스마트안경에 대한 검사를 받고 초소형 카메라 AI 커닝을 대비해 옷에 부착된 단추마다 스티커를 붙이는 조치가 시행된다. 사진은 초소형 카메라 모습. 뉴스1

17일 공개된 ‘수능 AI 부정행위’ 관련 추가 대책의 골자는 옷깃, 단추, 소매 등 복장 점검 강화와 아날로그 시계를 비롯한 모든 휴대물품 전수조사다.



스마트안경에 집중돼 있던 기존 대책보다는 진일보했지만 적법성 여부와 감독관 책임 및 업무 과중에 대한 우려가 나온다. 무엇보다 수험생 신체와 복장에 대한 과도한 간섭이 자칫 기본권 침해로 이어질 수 있다는 지적이 나온다.



김병국 법률사무소 번화 대표변호사는 “결국 인간의 기본권을 제한하는 것인데 이런 경우 침해가 최소한이어야 하고 법익의 균형성이 있는지 등이 중요하다”며 “단순히 AI 안경 등 AI 기기 활용을 막기 위해 옷을 검사하거나 신체를 수색한다는 것이 헌법적으로 기본권을 침해하는 행위가 될 수 있다”고 말했다.

정부는 16일 한성숙 총리 주재로 열린 ‘스마트기기 활용 시험 부정행위 방지 관련 관계부처 회의’에서 인공지능(AI) 활용 부정행위를 막기 위해 수능일 모든 시험장에서 스마트기기 반납과 공공 와이파이 차단 방안을 검토하기로 했다. 다만 5G·LTE 등 이동통신망은 이용할 수 있어 실효성에 의문이 제기된다. 사진은 17일 수능 고사장으로 지정된 서울의 한 고등학교 앞에 설치된 공공와이파이 중계기 모습. 연합뉴스

부정행위자 응시 제한 기간을 기존 1년에서 10년으로 늘리는 방안을 입법 후 올해 수능 부정행위자에게 소급 적용하겠다는 방침에도 물음표가 붙는다.



안슬아 법무법인 대진 변호사는 “수능 이후 법률이 개정된다면 별도의 소급적용 규정이 필요하고, 이러한 규정을 두더라도 헌법상 소급입법금지원칙과 신뢰보호원칙, 비례원칙에 위반되는지 문제가 된다”며 “이미 발생한 부정행위에 대한 응시자격 제한을 1년에서 10년으로 대폭 강화하는 것은 상당한 불이익을 부과하는 것으로, 법적 안정성과 신뢰보호 측면에서 위헌성이 문제 될 가능성이 있다”고 짚었다.



당장 교원단체들은 ‘업무 떠넘기기’라고 문제 삼았다.



전교조는 “정부 대책은 감독교사의 감시와 점검을 강화하고 추가 인력을 동원하는 데 집중돼 있다”며 “첨단기기는 날로 정교해지는데 정부는 여전히 교사의 눈과 주의력에 기대어 수능을 치르려 한다. 정확한 식별 장비도 없이 초소형 부정기기를 찾아내라는 것은 무리한 요구”라고 지적했다.



다만 교원단체들의 태도를 두고도 아쉬움의 목소리가 나온다.



사태 발생 이후 교원단체들이 줄곧 ‘감독관 업무 과중’에 대한 반발 입장을 내고 있어서다. 한 교육계 관계자는 “사태가 매우 심각해 전 교육청 차원에서 수습에 달라붙고 있는데 감독관 배치 문제로 반발하니 답답하다”며 “어쨌든 현장이 함께 해결하는 게 우선 아니냐”고 토로했다.



교육 당국이 초래한 혼란 속에 학부모들과 수험생들의 불안과 불신은 좀처럼 사그라지지 않고 있다. 각종 온라인 커뮤니티에는 불공정에 대한 분노와 함께 기존 시험·교육 방식 자체에 대한 무력감을 토로하는 글이 빗발치고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험을 이틀 앞둔 17일 스마트안경 너머로 서울 시내의 한 수능 시험장 학교 모습이 보이고 있다. 뉴시스

특히 수험생들의 박탈감을 키운 건 과거 시험에서도 유사한 부정행위가 있었을지 모른다는 의구심이다.



입시 커뮤니티 ‘수만휘’에서 수험생 A씨는 “누군가는 젊음을 바치며 대학을 목표로 달려오는데, 누군가는 AI를 사용해 다른 사람들의 노력을 기만하고 있었다”며 “수능은 불공정한 사회에서 가장 공정해야만 하는 마지막 보루 중 하나인데, 지금 보니 정말 공정한지 잘 모르겠다”고 씁쓸해했다.



학부모와 일선 교사들 사이에서는 입시 불안을 넘어 AI 시대 ‘시험과 교육의 의미’ 자체를 되묻는 자조 섞인 탄식까지 터져 나오고 있다.



한 학부모 커뮤니티에는 “국가적 시험 방법이 의미를 잃어가는 것 같다. 수능은 초고득점이 나와도 의심하기 쉽지 않은데 남 일 같지 않다”고 했다. 수도권의 한 초등학교 교사는 “전통적인 지식전달 교육방식과는 맞지 않는 요즘 사회에 아이들에게 어떤 것을 가르쳐야 할지 잘 모르겠다”며 “AI 커닝 문제로 공정성이 훼손되고 있어 아이들에게 ‘노력’을 가르치는 일이 무색해졌다. 교육의 의미를 다시 생각해보고 있다”고 말했다.



서울대와 연세대, 고려대, 서강대, 서울시립대 등 전국 16개 대학 총학생회 등이 참여하는 한국대학총학생회공동포럼도 이날 성명을 내고 “기술은 한참 앞서가는데도 제도와 규범이 따라가지 못한다”면서 “그럼에도 교육부 장관은 부정행위를 잡을 수 없을 것 같다며 무능을 당당히 드러냈다”고 비판했다.

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