테슬라가 수입 전기차 시장에서 인지도와 구매의향, 이미지 개선 등 여러 평가 지표에서 독주 체제를 굳히는 양상이다.

테슬라 로고. 로이터연합

17일 자동차 리서치 전문기관 컨슈머인사이트의 연례 자동차기획조사(8951명 대상)에 따르면, 국내에 진출했거나 진출을 추진 중인 수입 전기차 6개 브랜드 중 테슬라의 인지율은 99%에 달했다. 인지자의 52%가 구매의향을 밝혔으며, 최근 1년간 이미지가 좋아졌다는 응답도 31%로 브랜드 중 가장 높았다.



반면 중국 전기차 브랜드들은 명암이 엇갈렸다. BYD는 국내 진출 1년 반 만에 인지율 81%로 2위에 올랐지만, ‘사고 싶지 않다’는 의향이 65%에 달했다. ‘이미지가 나빠졌다’는 응답도 22%로 가장 높았다. 다만 가격 경쟁력을 앞세운 BYD는 판매량 측면에서 선전하고 있다. 한국수입자동차협회 집계 기준 올해 1∼10월 2만1731대가 팔렸다.



샤오미(76%)·샤오펑(64%)·지커(58%) 역시 ‘사고 싶지 않다’는 응답이 모두 절반을 넘었다. 반면 폴스타는 인지율(61%)은 4위였지만 구매의향(36%)은 2위를 차지하며 마니아층을 중심으로 탄탄한 지지를 받는 것으로 나타났다.

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