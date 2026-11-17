조국 혁신정책연구원 원장이 17일 일본 학계와 진행하는 공동 세미나 참석 등을 위해 일본 공항에 도착했다가 입국을 거부당해 귀국길에 올랐다.

조국혁신당에 따르면 조 원장은 이날 오전 11시 일본 메이지가쿠인대학과의 공동 세미나 참석 등을 위해 도쿄 하네다공항에 도착했지만 오후 1시 일본 출입국재류관리청에 의해 입국이 거부됐다. 출입국재류관리청은 “일본법상 상륙 거부 사유에 해당한다”고만 밝힌 것으로 전해졌다.

조국 혁신정책연구원 원장이 17일 일본 학계와 진행하는 공동 세미나 참석 등을 위해 일본 공항에 도착했다가 현지 출입국 당국에 의해 입국이 거부됐다고 조국혁신당이 밝혔다. 사진은 한국 귀국을 위해 공항에서 대기하는 조 원장. 혁신정책연구원 제공.

입국 거부 이유가 정확히 알려지지 않았지만, 일본 현지에서는 조 원장이 2024년 당대표 시절 독도를 방문한 것이 영향을 끼친 것 아니냐는 추측이 나왔다. 당시 조 원장은 2024년 5월 윤석열정부의 대일 외교를 ‘굴종 외교’라고 비판하며 독도를 방문했다. 일본 정부는 독도가 자국 영토라고 주장하며 “극히 유감스럽다”고 반발했다.

일각에서는 조 원장의 형사처벌 이력이 일본 당국의 이번 조치에 영향을 미쳤을 가능성도 거론된다. 다만 일본 당국이 ‘일본법상 상륙 거부 사유’라고만 밝혀 어느 사유를 적용해 입국을 거부했는지는 확인되지 않았다. 일본 당국이 두 차례 진행한 인터뷰도 이번 방일 목적과 무관하고 독도 관련 언급도 없었다고 당은 밝혔다.

조국혁신당 외교안보특별위원장인 김준형 원내대표는 “오늘은 을사늑약 121년이 되는 날이고 공교롭게 한·일 정상회담이 열리는 날이기도 하다”며 “과거사에 대한 진정한 반성과 사과조차 없는 일본 당국이 미래를 논의하기 위해 방문한 한국 정치인의 입국마저 거부했다”고 지적했다. 그러면서 “일본 당국은 이번 거부의 정확한 사유를 밝히고 사과하라”고 촉구했다.

조국혁신당 임명희 대변인도 일본 출입국 당국이 일본 대학의 공식 초청으로 학술 행사에 참석하려던 공인의 입국을 거부한 초유의 사태라며, 일방적으로 입국을 거부했다고 비판했다. 임 대변인은 “입국 거부 소식을 들은 주일 한국대사관 총영사가 현장에 도착해 항의했지만 받아들여지지 않았다”며 “양국 정부가 미래지향적 관계를 말하는 중에 일본 정부가 학술 교류의 문을 닫아 버린 것은 스스로 이를 부정하는 행태”라고 말했다.

조 원장은 이번 2박 3일 일정을 통해 메이지가쿠인대 사회학부 부속연구소와 혁신정책연구원이 공동 주최하려던 불평등 해법 세미나, 다케가와 쇼고 도쿄대 명예교수 등 일본 학계와 간담회, 재일한인역사자료관 면담 등을 소화할 예정이었으나 모든 일정이 무산됐다. 조 원장의 방일은 2024년 독도 방문 뒤 이번이 처음이다. 출국 조치된 조 원장은 곧바로 귀국 항공편에 올랐다.

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