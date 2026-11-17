국민의힘 장동혁 대표가 무소속 한동훈 의원 등에 대한 징계를 하명·조작했다는 의혹을 제기한 황경성 윤리위원이 17일 친한(친한동훈)계 배현진 의원의 징계 과정에 외부 인사가 개입한 정황이 담긴 자료를 공개했다. 징계 수위가 사전에 제시되고 결정문 작성에도 외부 인사가 관여한 정황이 드러난 것이다. 다만 장 대표가 직접 압력을 행사한 증거는 공개되지 않았다. 황 위원이 조작징계에 관한 추가 폭로를 예고하면서 장 대표의 책임론을 둘러싼 당내 갈등도 거세지고 있다.



황 위원은 이날 보도자료를 내고 윤민우 윤리위원장이 최규동 단국대 교수(전 윤리위원)와 주고받은 텔레그램 메시지 및 이메일을 공개했다. 대화 내역에는 최 교수가 지난 2월11일 윤 위원장에게 “배현진 1년으로∼”라는 메시지를 보내고, 윤 위원장이 “네”라고 답한 내용이 담겼다. 윤리위는 이틀 뒤인 13일 배 의원에게 당원권 정지 1년의 징계를 내렸다.

배현진 국민의힘 의원. 연합뉴스

징계 결정 과정에서 최 교수가 개입한 정황도 포착됐다. 윤 위원장은 징계 결정문 수정안을 공유하며 “전부 그대로 반영했다”고 밝혔고, 최 교수는 “대표님도 지원하고 ‘한떨거지들’ 버릇도 고치고요”라고 답했다. 최 교수가 장 대표와 상의했다는 취지의 메시지도 공개됐다. 황 위원은 “장 대표의 의사를 최 교수가 전달하여 윤리위를 실질적으로 관리했고, 윤 위원장은 이를 실행한 것”이라며 징계 대상자와 수위, 결정문 작성 등이 외부 의견에 따라 미리 정해졌다고 주장했다.



하지만 공개된 메시지만으로 장 대표가 실제 징계를 지시했는지는 확인되지 않았다. 황 위원은 한 의원과 진종오·조경태 의원의 징계 관련 자료도 추가 공개하겠다며 “장 대표가 조기에 이 사건을 정치적 결단을 통해 잘 해결하길 바란다”고 압박했다.



장 대표는 이날 기자들과 만나 공개된 자료에 대해 “내용을 볼 필요도, 볼 시간도 없었다”며 “말씀드릴 게 없다”고 말했다. 장 대표는 이날 오전 한 의원의 장인상 빈소를 찾아 악수했으나, 6분가량 머문 뒤 자리를 떴다.



친한계에서는 장 대표의 책임을 요구하는 목소리가 나왔다. 배 의원은 이날 기자회견에서 “양정이 이미 정해진 ‘답정너’ 징계였다”며 “일의 전모를 당원과 국민께 낱낱이 밝혀 사죄하고 응분의 책임을 지길 기대한다”고 촉구했다. 정성국 의원도 “장 대표가 윤리위 결정에 개입했다는 정황이 나오면 이 부분에 대해서는 분명히 정치적 책임을 져야 한다”고 말했다.

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