더불어민주당 최민희 최고위원이 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 초선 의원 55명이 17일 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 발언해 논란을 빚은 최민희 최고위원에게 최고위원직 사퇴를 포함한 정치적 결단을 요구했다. 친명(친이재명)계에서 제명 요구까지 나온 가운데 친청(친정청래)계는 징계의 형평성을 문제 삼으며 맞섰다. 이르면 이번 주 나올 것으로 예상되는 중앙당 윤리심판원의 판단을 앞두고 최 최고위원의 거취 문제가 당내 계파 갈등으로 번지는 양상이다.



민주당 초선 모임 ‘더민초’ 대표 안태준 의원 등은 이날 성명에서 “최민희 최고위원 스스로 당과 국민을 위한 정치적 거취를 진지하게 판단할 것을 촉구한다”고 밝혔다. 이들은 “당의 지도부라는 지위가 책임을 면제하는 이유가 될 수 없다”며 “당의 징계 절차와 별개로 최고위원직 사퇴 등을 포함한 모든 책임 있는 선택을 스스로 검토해야 한다”고 요구했다. 윤리심판원에도 신속하고 엄중한 판단을 촉구했다. 초선 의원들은 이번 논란으로 민생과 국정과제에 집중돼야 할 국민의 관심이 분산되고 있다며 대통령의 과거 입장에 관한 발언뿐 아니라 언론인·동료 정치인을 향한 언행과 당내 갈등의 책임도 규명해야 한다고 강조했다. 특정 계파의 이해관계에 따라 처리돼서는 안 된다는 입장도 밝혔다.



논란은 최 최고위원이 지난달 남양주 지역 비공개 간담회에서 이 대통령이 윤 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 발언한 사실이 알려지면서 확산했다. 청와대는 사실무근이라며 강한 유감을 표했고, 김민석 대표는 윤리감찰단 조사 결과를 보고받은 뒤 윤리심판원 이첩을 지시했다. 최 최고위원은 지난 13일 여러 질문에 답하다 혼동이 있었다고 해명했다. 이날도 유튜브 방송에서 대통령에게 거듭 사과하면서도 ‘반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합’ 의혹은 별도로 규명해야 한다는 입장을 밝혔다.



더민초 운영위원회는 지난 15∼16일 회의를 열고 성명 발표를 위한 의견을 모았다. 운영위 관계자는 “한 명도 빠짐없이 초선 의원 전체의 의견을 취합했다”고 설명했다. 성명에는 민주당 초선 71명 중 55명이 참여했다. 친청계로 분류되는 이성윤·한민수 최고위원과 김영환 의원 등 16명은 이름을 올리지 않았다. 한 최고위원은 SBS 라디오에서 윤리심판원 판단을 앞두고 의원들이 집단 성명을 내는 것이 타당하냐고 반문했다. 김 대표의 ‘3자 비밀연합’ 주장에도 징계 청원이 접수돼 있다며 형평성 있는 대응을 요구했다.



최 최고위원을 향한 압박은 친명계에서 더 거세졌다. 앞서 더민주전국혁신회의는 최 최고위원에 대한 제명 등 중징계와 친청계 최고위원들의 사퇴를 요구했다. 이 단체 공동대표인 김문수 의원은 CBS 라디오에서 최 최고위원의 제명을 주장하며 “당원 자격 자체도 유지해서는 안 된다”고 말했다. 방송인 김어준씨는 최 최고위원이 출연한 자신의 유튜브 방송에서 징계 추진을 두고 “결국 수석최고 역할을 못하게 하려는 것”이라고 주장했다.



윤리심판원은 당사자 소명 등 절차를 거쳐 징계 여부를 판단하며, 이르면 이번 주 결과의 윤곽이 나올 수 있다. 징계 없이 사건을 종결하거나 △경고 △당직자격정지 △당원자격정지 △제명 등을 의결할 수 있다. 최 최고위원은 지난 2월 딸 결혼식 축의금 논란으로 이미 경고 처분을 받아 이번에는 당직자격정지 이상의 징계가 내려질 가능성이 거론된다. 당직자격정지가 결정되면 최고위원회 참석이 제한돼 지도부 내 친청계의 발언권에도 영향을 줄 수 있다.

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