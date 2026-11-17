도널드 트럼프 미국 대통령에 이어 러시아 크레믈궁도 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 기간 김정은 북한 국무위원장과의 정상회담 가능성을 열어뒀다. 크레믈궁은 사상 첫 미·중·러 3자 정상회담 공동성명이 논의 중이라는 사실도 공개했다.



러시아 인테르팍스통신에 따르면 드미트리 페스코프 크레믈궁 대변인은 16일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김 위원장의 회담 가능성을 묻는 질문에 “물론, 그(김 위원장)가 에이펙 정상회의에 온다면 그렇다”고 답했다. 김 위원장의 방중 여부는 알려지지 않았다. 두 정상은 지난해 9월 베이징에서 2시간30분가량 회담했다.

지난 11월 16일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 조용원 조선노동당 위원장과 회담하는 모습. TASS·연합뉴스

이날 북·러 회담 언급은 김 위원장의 최측근인 조용원 노동당 중앙위원회 비서의 러시아 방문 중 나왔다. 크레믈궁은 푸틴 대통령이 이날 모스크바에서 조 비서를 접견했다고 밝혔다. 이 자리에서 푸틴 대통령은 김 위원장에게 안부를 전해 달라며 “(김 위원장과) 우리 사이에 형성된 실무적이고 우호적인 관계를 높이 평가한다”고 말했다. 이어 북한군의 쿠르스크 작전 참전이 “양국 전우애의 역사에 새로운 장을 열었다”며 연말까지 현지에 기념 조형물을 제막할 계획이라고 밝혔다.



19일 미·중·러 3자 정상회담이 예정된 가운데, 유리 우샤코프 크레믈궁 외교담당 보좌관은 “공동성명 문안을 놓고 집중적인 협의가 진행 중”이라고 설명했다. 그는 러시아 측 문안 의견을 중국에 이미 전달했다면서도 “공동성명이 나오지 않더라도 각 정상이 회담에 대한 자체 평가를 내놓을 것”이라고 덧붙였다.



3자 회담에 앞서 푸틴 대통령은 18일 시진핑 중국 국가주석과 양자 회담을 갖는다. 트럼프 대통령과의 별도 회담 일정은 확정되지 않았지만 우샤코프 보좌관은 “두 정상이 반드시 만날 것이라고 100% 확신한다”고 강조했다. 다카이치 사나에 일본 총리와 푸틴 대통령의 첫 정상회담에 대해 러시아 측은 “양국 정상의 짧은 회동 가능성을 배제할 수 없다”고 언급했다. 러·일 관계는 푸틴 대통령의 쿠릴열도 방문과 일본 언론인의 구금 등으로 악화한 상태다.

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