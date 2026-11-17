텔레그램 폐쇄형 단체방을 통해 계좌 모집부터 피해자 유인, 자금 세탁까지 역할을 나눠 사이버 사기 플랫폼을 운영하며 148억원을 가로챈 범죄 조직이 경찰에 적발됐다.



이들은 중고차와 공연 티켓은 물론 품귀 현상을 빚은 두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)까지 범행에 이용했다.

사이버사기 플랫폼 조직 총책 검거 장면. 부산경찰청 제공

부산경찰청 사이버범죄수사대는 사이버사기 총괄 조직 2곳과 하부 조직 14곳의 조직원 131명을 검거하고, 총책 30대 A씨 등 26명을 사기와 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 구속 송치했다고 17일 밝혔다.



경찰에 따르면 이들은 2024년 7월부터 올해 8월까지 중고 거래 사이트 등에 중고차와 공연 티켓 등을 판매한다고 속여 4716명으로부터 148억원을 받아 가로챈 혐의를 받는다.



총책 A씨 등 5명은 텔레그램 단체방을 통해 200여개 범죄조직을 모집해 사기 플랫폼을 운영했다.



또 계좌 모집책 52명은 대출 희망자 6089명에게 접근해 명의 계좌를 확보하고, 유인책 11명은 가짜 신분증과 송장 등을 이용해 피해자를 속였다. 자금 세탁 조직 63명은 피해금을 불법 도박사이트 등을 거쳐 가상 자산 테더(USDT)로 바꿔 은닉하고, 범행 계좌는 1~2일만 사용한 뒤 교체해 추적을 피했다.



이들은 또 두쫀쿠와 재료를 판매한다는 허위 글로 12명에게 1140만원을 받아 가로챘다.

유인책으로부터 압수한 물품. 부산경찰청 제공

아이돌 콘서트 티켓 대리 구매 사기 피해자는 392명, 피해액은 4억4048만원에 달했다. 한 피해자는 티켓 한 건을 구매하려다 25차례에 걸쳐 1억2783만원을 송금하기도 했다.



또 실제 차량 매물 정보를 도용한 중고차 3자 사기로도 182명이 5억1189만원의 피해를 봤다.



경찰은 범죄 수익금 7억3275만원을 기소 전 몰수·추징 보전하고, 테더 등 가상자산 3146만원을 압수했다. 범행 계좌 106개를 지급 정지하고 사기 사이트 20개도 차단했다.



경찰 관계자는 “대출을 미끼로 계좌번호 등을 요구하면 범죄일 가능성이 높고, 본인 명의 계좌가 범죄에 이용되면 사기 방조범으로 처벌받을 수 있다”며 “중고 거래 때는 안전결제를 이용하고 차량 대금은 실제 매매업체 명의 계좌로 송금해야 한다”고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지