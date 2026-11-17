“너를 넘어야 첫 승을 따낸다.”



둘 중 하나는 무조건 마수걸이 승리를 달성할 수 있다. 여자 프로배구에서 시즌 첫 승을 신고하지 못한 단 두 팀 현대건설과 SOOP이 빛고을에서 ‘멸망전’을 치른다.

김세진 감독(왼쪽), 강성형 감독.

현대건설과 SOOP은 18일 광주 SOOP 스타디움에서 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 맞대결을 펼친다.



두 팀 모두 시즌 출발이 험난하다. 4전 전패로 아직 첫 승을 올리지 못하고 있다. 세트 득실에서 SOOP(2득, 12실)이 현대건설(1득, 12실)에 비해 아슬아슬하게 앞서며 한 계단 높은 6위다.



물론 두 팀의 부진이 결이 같은 건 아니다. SOOP의 부진은 어느 정도 예견된 결과였다. 페퍼저축은행이 2025~2026시즌을 끝으로 구단 운영을 포기한 이후 차기 시즌 외인 구성 등에 손 놓고 사실상 폐허로 만들어 떠났기 때문. 가까스로 SOOP의 인수가 결정됐고, 초대 감독으로 김세진 전 한국배구연맹(KOVO) 경기운영본부장을 선임했지만, 팀 공격의 중심인 외국인 선수는 기존 구단의 선택을 받지 못한 선수 중에 골라야 했다. 기존 팀들을 상대로 승리는커녕 한 세트를 따내기도 힘든 상황이다.



반면 강성형 감독이 이끄는 현대건설은 지난 시즌 정규리그 2위에 올랐던 강팀이었기에 이번 시즌 부진한 출발이 충격적으로 다가온다.



지난 시즌을 끝으로 은퇴한 팀의 상징과도 같았던 ‘블로퀸’ 양효진의 공백이 생각보다 크다. 미들 블로커이면서도 V리그 남녀부 통틀어 통산 득점 1위(8406점)에 올랐던 양효진의 빈자리는 블로킹뿐만 아니라 공격력에서 처절하게 느껴지는 모습이다.



미들 블로커진의 공격력 약화를 메우기 위해 현대건설은 과거 정관장에서 두 시즌(2023~2025)을 뛰었던 ‘인도네시아 특급’ 메가를 아포짓 스파이커로 영입하고, 미국 출신의 아웃사이드 히터 조던 윌슨을 뽑아 ‘좌우 쌍포’의 화력으로 공격의 중심을 옮기려 했다. 그러나 메가는 무릎 부상의 여파인 듯 정관장 시절의 타점이나 폭발력을 재현하지 못하고 있고, 조던은 준수한 공격력에 비해 리시브가 부족해 상대 목적타의 타깃이 되고 있다.



그야말로 총체적 난국에 빠진 현대건설이다. 두 팀 간의 맞대결에선 그나마 현대건설이 유리하다. SOOP의 외인 오드리아나(미국)가 훈련 도중 왼쪽 발목을 다쳐 현대건설전에는 출전이 불가능하다. 물론 지금의 현대건설은 상대 외인의 부재에도 불구하고 낙승을 기대할 수 없는 경기력이다.



냉정하게 말하면 두 팀은 서로가 아니면 1승을 챙기기 어려운 상황이다. 그야말로 ‘멸망전’인 셈이다.

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