친한(친한동훈)계로 분류되는 국민의힘 배현진 의원이 17일 수능 부정행위 대책을 거론한 장동혁 대표를 향해 당내 ‘조작 징계’ 의혹부터 규명하라고 촉구했다.

배 의원은 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “오늘 수능 부정행위를 잡겠다고 분주한 장 대표는 우리 당의 기구를 통해 발생한 이러한 공공연한 부정행위부터 잡는 것이 좋겠다”며 “당내의 부정행위를 회피하면서 누구의 부정행위를 언급할 수 있겠나”라고 비판했다.

국민의힘 배현진 의원(왼쪽), 장동혁 대표. 연합뉴스

배 의원은 자신에 대한 징계 수위가 사전에 정해진 ‘답정너 징계’였다고 주장했다. 이어 외부 인사들끼리 벌인 청부징계인지, 장 대표의 지시에 따른 것인지 직접 밝힐 것을 요구했다.

그러면서 “장 대표는 지금이라도 당의 민주적 절차성과 권위를 심각하게 훼손시킨 이번 일의 전모를 당원과 국민께 낱낱이 밝혀 사죄하고 응분의 책임을 져야 할 것”이라고 강조했다.

배 의원이 문제 삼은 것은 이날 국민의힘 황경성 윤리위원 측이 공개한 문자메시지와 이메일이다. 자료에는 최규동 전 윤리위원이 윤민우 국민의힘 윤리위원장에게 징계 수위를 제시하고 결정문 수정에 관여한 정황이 담겼다.

최 전 위원은 지난해 8월 장 대표의 전당대회 캠프에서 활동한 인물이다. 지난 1월 중앙윤리위원으로 임명됐으나, 비공개가 원칙인 윤리위원 명단이 언론에 공개된 데 항의해 이튿날 사의를 표명했다. 황 위원 측은 그가 사퇴 이후에도 배 의원의 징계 과정에 관여했다고 주장했다.

공개된 메시지에 따르면 최 전 위원은 지난 2월11일 윤 위원장에게 “배현진 1년으로∼”라고 보냈고, 윤 위원장은 “네”라고 답했다. 실제 윤리위는 이틀 뒤 배 의원에게 당원권 정지 1년의 징계를 내렸다.

징계 결정문 수정 과정에도 최 전 위원이 관여한 정황이 드러났다. 최 전 위원은 배 의원에 대한 추가 징계는 없을 것이라는 취지의 문구를 다른 사건의 추가 징계를 지방선거 이후로 연기한다는 내용으로 수정했다. 또 결정문 일부를 삭제하자고 제안하자 윤 위원장은 “반영했습니다”라고 답했다.

최 전 위원이 윤 위원장에게 “대표님과 상의했구요. 의견이 있으면 말씀드릴게요”라고 보낸 메시지도 공개됐다. 황 위원 측은 최 전 위원이 장 대표의 의중을 전달하고 윤 위원장이 이를 반영해 징계가 이뤄졌다고 주장했다.

다만 공개된 자료에는 장 대표가 징계를 직접 지시하거나 최 전 위원과 연락한 사실을 확인할 만한 증거는 포함되지 않았다.

장 대표는 이날 관련 의혹에 대해 “제가 그 내용을 볼 필요도 없지만 볼 시간도 없었다”며 “수능 부정행위 대책, ‘이재명 탈옥법’ 통과 등 해결해야 할 문제들이 많고 지금 그런 것에 집중해야 할 때”라고 밝혔다.

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