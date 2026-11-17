프로농구 ‘디펜딩 챔피언’ 부산 KCC가 우승 주역들의 이탈과 부상 악재를 딛고 반격에 나섰다. 2026~2027시즌 초반 지난 시즌 우승 핵심 전력의 이탈 공백과 새 조합의 부진이 겹치면서 한때 최하위까지 추락했고, 7연패 수렁에도 빠졌다. 그러나 허훈·허웅 형제와 외국인 선수들의 호흡을 앞세워 최근 5연승을 달리며 분위기를 바꾸는 데 성공했다. 우승 당시의 위용을 되찾기 위한 ‘슈퍼팀’ 재건이 본격적인 시험대에 올랐다.

달라진 모습은 공격 지표에서 드러난다. KCC의 경기당 득점은 지난 시즌 83.1점에서 올 시즌 86.3점으로 늘었다. 야투 성공률은 49.8%로 리그 1위이고, 3점슛 성공률도 35.0%에서 38.3%로 높아졌다. 2점슛 성공률 역시 53.4%에서 56.4%로 상승했으며, 경기당 페인트존 득점도 17.4점에서 21.3점으로 증가했다. 루이스 킹이 경기당 20.9점, 숀 롱이 16.9점을 올리며 공격을 이끄는 가운데 허훈은 14.9점과 8.4어시스트로 경기 운영을 책임진다. 허웅도 12.1점을 보태며 득점 부담을 나누고 있다.

허훈·허웅 형제가 16일 부산 사직체육관에서 열린 2026∼2027 KCC 프로농구 부산 KCC와 대구 한국가스공사의 경기에서 득점을 합작한 뒤 기뻐하며 포효하고 있다. KBL 제공

이상민 감독은 연패 기간 선수들의 자신감을 회복하는 데 주력하면서 상대에 따라 수비 방식과 선수 기용을 달리해 돌파구를 찾았다. 지난 8일 창원 LG전에서는 상대의 골밑 돌파를 억제하는 수비와 지역방어를 병행해 공격을 막아냈다. .

다만 공격력 개선이 팀의 약점까지 해소한 것은 아니다.

경기당 전체 리바운드는 지난 시즌 36.1개에서 올 시즌 32.4개로 줄었고, 공격 리바운드도 11.3개에서 8.4개로 감소했다. 경기당 실점은 88.3점으로 득점 86.3+점보다 많다. 해외 무대 도전에 나선 송교창과 최준용이 빠진 뒤 골밑의 높이와 활동량에서 여전히 약점을 드러내고 있다. 숀 롱과 장재석(8.1점·3.7리바운드)의 골밑 부담을 줄이고 수비 리바운드 경쟁력을 끌어올리는 일이 시급하다.KCC는 17일 기준 7승8패로 KBL 공동 5위에 자리하고 있다. 7연패에서 벗어나 공동 5위까지 올라섰지만, 우승팀의 위용을 되찾기까지는 갈 길이 남았다. 공격의 상승세를 유지하면서 리바운드와 수비 약점을 얼마나 보완하느냐가 남은 시즌 성적을 좌우할 전망이다.

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