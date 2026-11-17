‘5000피’(코스피 5000·종가 기준)가 9개월 보름 만에 붕괴했다. ‘젠슨 황 쇼크’ 파장이 계속되는 가운데 미국 물가 우려와 엔비디아 3분기 실적 발표·앤트로픽 IPO(기업공개)를 앞둔 경계심 등이 투자 심리를 위축시킨 결과로 분석된다.



17일 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 이날 132.02포인트(2.59%) 내린 4968.48에 거래를 마쳤다. 종가 기준 코스피가 5000을 밑돈 건 지난 2월2일(4949.67) 이후 9개월 보름 만이다.

어지러운 증시 추락 17일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피와 코스닥 지수 종가가 표시되고 있다. 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO) 사태 등으로 반도체 투자 심리가 위축되며 코스피는 이날 전장 대비 132.02포인트(2.59%) 하락한 4968.48에 거래를 마쳤다. 종가 기준 코스피가 5000선 밑으로 내려온 건 지난 2월2일(4949.67)이후 9개월 보름 만이다. 뉴스1

기관과 개인이 각각 5300억원, 4200억원을 순매수했으나 외국인이 1조4400억원을 팔아치우며 지수를 끌어내렸다. 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 -3.30%, -1.96% 하락했다. 코스닥도 15.59포인트(2.34%) 내린 650.06에 마감했다.



최근 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO) 불륜 스캔들과 사임 사태로 국내외 증시는 큰 타격을 입고 있다. 황 전 CEO가 주도했던 인공지능(AI) 산업에 대한 공격적인 투자와 금융지원 구상이 후퇴할 수 있다는 우려로 반도체 투자 심리가 얼어붙으면서다. 일각에서 제기되는 황 전 CEO의 복귀 가능성도 불투명해지고 있다. 엔비디아 이사회가 황 전 CEO 복귀에 선을 그었고, 스콧 베선트 미 재무장관도 외부 인사 영입을 촉구했다는 소식이 전해졌다. 이에 간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 하락했다. 다우존스30 산업평균지수는 1.41%, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 1.92%, 2.49% 하락했다. 엔비디아도 4.12% 내렸으며 필라델피아 반도체지수는 5.28% 떨어졌다.



미국 물가 우려가 자극된 점도 증시에 악영향을 끼친 요인으로 꼽힌다. 지난 13일 발표된 미국의 10월 생산자물가지수(PPI)가 전년 대비 6.5% 올라 2022년 11월(7.4%) 이후 가장 높은 상승률을 기록했다. 물가 상승은 곧 긴축 우려로 이어졌고, 미 10년물 국채금리가 5% 선을 넘었다.



시장의 시선은 한국시간 18일 새벽 예정된 엔비디아의 3분기 실적 발표와 19일 앤트로픽 IPO 결과에 쏠린다. 엔비디아가 견조한 실적세를 보이고, 앤트로픽이 기업공개 흥행을 통해 AI 투자 우려를 불식시키면 국내 반도체주를 중심으로 코스피가 반등 모멘텀을 만들 수 있을 거란 기대가 나온다.



한편 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 2.5원 오른 1338.2원에 주간거래를 마쳤다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 103.695까지 올라 지난해 4월3일(103.941) 이후 19개월 만에 최고치를 재차 경신했다.

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