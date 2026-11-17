한국이 생성형 인공지능(AI)을 업무에 활용하는 비율이 주요국 중 최고인 것으로 집계됐다.



한국은행 고용연구팀이 17일 발표한 ‘BOK 이슈노트 : AI 확산과 생산성 효과’ 보고서에 따르면 2026년 8∼9월 전국 만 18∼64세 취업자 1만6342명을 조사한 결과, 업무에 생성형 AI를 활용한다는 응답은 66.5%로 집계됐다. 지난해 51.8%에서 14.7%포인트 상승했다. 이는 미국(43%), 영국(36.3%), 네덜란드·스웨덴(35.6%) 독일(31.5%) 등 주요국을 크게 웃도는 수준이다.



AI를 업무에 사용하는 경우 주당 평균 활용시간은 5.9시간에서 8.0시간으로 늘었다. 업무시간 절감률은 1년 새 3.8%에서 9.2%로 약 2.4배로 확대됐다. 오삼일 고용연구팀장은 “(AI 활용으로 줄어든 업무시간 추이를 보면) 내년이면 평균적으로 하루 정도 줄어들지 않을까 싶다”며 “일하는 방식이 많이 달라질 것으로 보인다”고 설명했다.



업무시간 절감률은 고학력·유료구독자가 높았다. 무료 사용자의 평균 절감률이 8.3%인 반면, 개인 유료 사용자는 11.4%였다. 고졸 이하 근로자와 비교한 대졸 근로자의 업무시간 절감률은 1.8%포인트, 박사급은 4.9%포인트 높았다.



직업별로는 관리직(11.0%)·전문직(10.9%)·사무직(11.0%)의 업무시간 절감률이 두드러졌다. 서비스직(5.2%), 판매직(8.5%), 단순노무직(5.3%)은 상대적으로 낮은 수준이었다. AI를 적용하기 쉬운 인지적 업무를 수행하는 직업에서 AI로 더 큰 성과가 나타나고 있는 것으로 해석된다.

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