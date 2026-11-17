은행권 변동형 주택담보대출 금리가 고정형 금리보다 높아지는 역전 현상이 나타나고 있다. 주담대 변동금리의 기준이 되는 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)는 오르고 고정형 금리의 기준인 장기 은행채 금리는 떨어진 탓이다. 고정형보다 낮은 금리를 기대하고 변동형을 택하던 차주들은 그 혜택마저 누리기 어려워지면서 셈법이 복잡해졌다.

은행권 주택담보대출(주담대) 변동금리의 기준이 되는 '코픽스(COFIX·자금조달비용지수)'가 두 달 연속 상승한 16일 서울 시내의 한 은행에 주택담보대출 상품 안내 현수막이 걸려 있다. 뉴시스

17일 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 6개월 변동형 주택담보대출 금리 상단은 연 6.51%로, 5년 고정형 상단(6.40%)보다 0.11%포인트 높았다. 고정형은 5년간 금리를 고정한 뒤 다시 산정하는 주기형·혼합형을 뜻한다.



은행별로는 NH농협은행의 역전 폭이 가장 컸다. 변동형 금리 상단이 6.51%로 고정형(6.40%)보다 0.11%포인트 높았다. 우리은행은 상·하단 모두 역전돼 변동형 금리가 5.04∼6.24%로 고정형(4.94∼6.14%)보다 각각 0.10%포인트씩 높았다.



역전되지 않은 은행에서도 두 금리의 차이는 거의 사라졌다. KB국민은행은 지난 10일 변동형 금리 하단이 고정형보다 0.21%포인트 낮았지만, 17일에는 그 차이가 0.05%포인트로 줄었다. 신한·하나은행은 10일 변동형이 고정형보다 0.03∼0.04%포인트 높았다가 17일에는 0.03%포인트 낮아지는 등 두 금리가 엎치락뒤치락하고 있다.



통상 고정형 주담대는 일정 기간 금리 변동 위험을 은행이 떠안는 만큼 변동형보다 금리가 높게 책정된다. 최근 두 금리가 엇갈리는 것은 금리를 정하는 기준과 반영 시점이 다르기 때문이다.

고정형은 은행채 5년물 등 채권시장 금리를 바탕으로 신규 대출금리를 수시로 조정한다. 반면 변동형은 코픽스나 단기(6개월물) 은행채 금리를 따른다. 특히 코픽스는 은행이 전월에 실제로 조달한 예·적금과 은행채 비용을 반영하는 만큼 예금금리가 오르면 함께 뛴다.



은행들의 예·적금 유치 경쟁이 치열해지면서 10월 신규취급액 기준 코픽스는 전월보다 0.19%포인트 오른 연 3.62%를 기록했다. 2024년 2월(3.62%) 이후 2년8개월 만에 가장 높은 수준이다. 잔액 기준 코픽스도 3.15%에서 3.26%로 0.11%포인트 올랐다.



반면 장·단기 은행채 금리 추이는 반대로 가고 있다. 변동형 기준이 되는 은행채 6개월물 금리는 10월1일 연 3.782%에서 이달 9일 3.830%로 0.048%포인트 올랐지만, 같은 기간 고정형 기준이 되는 5년물은 4.514%에서 4.057%로 0.457%포인트 내렸다. 이에 따라 코픽스나 은행채 6개월물 중 어떤 것을 변동형 금리 기준으로 쓰는지와 상관없이 변동형과 고정형 금리 역전 현상이 발생했다.



차주들의 셈법은 복잡해졌다. 은행마다 변동형 금리의 기준이 다르고, 앞으로 금리가 어떻게 움직이느냐에 따라 유불리가 달라지기 때문이다. 시장에서는 은행 간 예금 유치 경쟁이 이어지는 한 코픽스가 당분간 오를 수 있다는 관측이 나온다. 한국은행은 지난달 기준금리를 동결했지만 매파적 기조를 유지해 이달 26일 열리는 금융통화위원회에서 추가 인상할 것이라는 전망이 지배적이다. 기준금리가 오르면 코픽스와 단기 은행채 금리도 따라 오를 가능성이 크다. 반면 장기 은행채 금리는 경기 전망과 채권 수급에 따라 움직여 방향을 예측하기 어렵다. 이에 변동형과 고정형 금리의 차이가 당분간 엎치락뒤치락할 것으로 분석된다.



한문도 서울디지털대학교 부동산학과 초빙교수는 “시장 상황이 불투명해서 차주 입장에서 금리를 선택하기 어려운 상황”이라며 “집을 꼭 사야 하는 상황이 아니라면 변동·고정금리 고르는 게 아니라 내년 초까지는 관망하는 편이 낫다”고 말했다.

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