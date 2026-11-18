국민연금, KB금융 이재근 회장 ‘찬성’

국민연금공단이 이재근 KB금융지주 신임 회장 후보자 선임안에 찬성하기로 했다. 국민연금기금 수탁자책임 전문위원회는 17일 제13차 위원회를 열어 KB금융지주 주주총회 안건인 이재근 현 KB금융 글로벌부문장의 사내이사 선임안에 대해 ‘찬성’하기로 결정했다고 밝혔다. 앞서 KB금융 회장후보추천위원회는 양종희 현 회장 후임으로 이 부문장을 추천한 바 있다.

NH올원뱅크, 시니어 특화서비스 마련

NH농협은행은 NH올원뱅크에 50대 이상 고객을 위한 시니어 특화 서비스 ‘올원더풀’을 마련했다고 17일 밝혔다. ‘올원더풀’은 시니어 맞춤형 핵심 서비스를 한 곳에 모았으며, 마이데이터를 통해 흩어진 연금과 자산을 한눈에 관리할 수 있다. 토지 보상 세금, 상속·증여세 등을 계산해 주는 △인공지능(AI) 세금 계산 시뮬레이션 △15초 건강진단 △중장년 재취업 채용 공고 등도 제공한다.

KB증권 베트남법인 비정상 출금 사고

17일 금융투자업계에 따르면 지난 6일 KB증권 베트남법인 명의의 현지 은행 계좌에서 비정상적인 출금이 발생해 회사와 현지 경찰·금융당국이 조사에 나섰다. KB증권 베트남법인에서 빠져나간 돈은 현지 여러 은행으로 흩어져 보내졌으며, 법인이 당일인 6일 사고 발생 사실을 확인하고 본사에 보고한 것으로 전해졌다.

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