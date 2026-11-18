사생활 논란으로 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 물러나면서 인공지능(AI) 반도체 시장에 격변의 바람이 불고 있다. 당초 새로운 CEO의 주도하에 빠르게 상황이 정리될 것이란 전망과 달리 황 전 CEO가 복귀를 추진하고, 이사회와 갈등을 벌이면서 혼란이 길어지는 모습이다. 세계 AI 반도체 시장을 휩쓸었던 엔비디아가 흔들리고, 이 틈을 타 경쟁사인 구글과 AMD가 치고 올라오면서 엔비디아에 집중하던 삼성전자와 SK하이닉스도 탈(脫)엔비디아 시대 대비에 나섰다.

엔비디아 로고. 로이터연합

17일 글로벌 투자은행 UBS에 따르면 전 세계 고대역폭메모리(HBM) 전체 수요 중에서 엔비디아가 차지하는 비중은 올해 60%에서 내년 41%로 감소할 것으로 전망된다. 반면, 구글은 18%에서 30%, AMD는 7%에서 13%로 높아질 것으로 예측된다. 엔비디아가 빠진 자리를 구글과 AMD가 메우는 구조다. 또 다른 외국계 투자은행인 모건스탠리는 물론 국내 증권사들도 2027년 엔비디아 점유율이 줄어들 것이라 전망했다.



이는 엔비디아의 경영 기조 변화와 무관치 않다. 황 전 CEO는 직접 고객사를 찾아다니며 대형 계약을 따내는 공격적인 영업으로 엔비디아를 AI 반도체 시장의 절대 강자로 키워냈다. 하지만 그가 물러난 뒤 재무 담당 임원 출신이 임시로 경영을 맡게 됐다. 엔비디아가 당분간 외형 확장보다는 수익성 관리와 조직 안정 등 내실 다지기에 집중할 것이란 분석이 나온다. 여기에 황 전 CEO의 복귀 시도를 둘러싼 이사회와의 갈등까지 겹치면서, 신규 수주나 공급 계약 확대 같은 굵직한 의사결정이 늦어질 수 있다는 우려도 제기된다.



엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)를 대신할 제품도 잇따르고 있다. 구글은 자체 설계한 AI 반도체인 텐서처리장치(TPU)를 앞세워 자사 클라우드는 물론 외부 고객으로 공급을 넓히고 있다. AMD 역시 ‘인스팅트’ 시리즈 AI 반도체로 엔비디아의 대안을 찾는 빅테크(거대기술기업)의 수요를 공략하고 있다. 두 회사 모두 엔비디아가 흔들리는 지금을 점유율을 끌어올릴 기회로 보는 만큼, AI 반도체 생산에 필요한 HBM 주문도 적극적으로 늘릴 것으로 예상된다.



엔비디아의 영향력이 줄어들 것으로 예상되면서 국내 메모리 반도체 업체들도 대응 전략 마련에 나섰다. 삼성전자는 고객 다변화에 박차를 가한다. SK하이닉스보다 엔비디아 HBM 공급 점유율이 낮은 삼성전자 입장에서 엔비디아의 사업 축소는 위기이자 기회다. HBM 후발주자였던 삼성전자는 엔비디아에 올인하는 대신 구글과 AMD를 비롯한 다른 반도체 업체와의 HBM 협력을 꾸준히 이어왔다. 비(非)엔비디아 진영의 수요가 커지면 삼성전자가 이를 고스란히 흡수할 수 있는 구조다. 엔비디아 점유율이 낮았던 점이 오히려 강점으로 작용하는 것이다.

엔비디아 의존도가 높은 SK하이닉스는 HBM 점유율 방어가 과제로 떠올랐다. SK하이닉스는 엔비디아의 핵심 HBM 공급사로 자리 잡으며 HBM 시장 1위 사업자로 등극했다. 그만큼 계약 물량 상당 부분이 엔비디아에 묶여 있다. SK하이닉스가 공개한 분기보고서에 따르면 회사는 올해 1∼3분기 단일 외부고객으로부터 34조9778억원의 매출을 올렸다. 같은 기간 전체 매출의 14.79%에 해당하는 수치다. 업계에서는 이 외부 고객사를 엔비디아로 추정하고 있다. 추후 엔비디아의 HBM 수요 비중이 줄어들면 SK하이닉스의 출하량과 협상력에도 영향을 미친다. 안정적인 성장세를 유지하기 위해서라도 다른 고객사들의 매출 비중을 늘리는 것이 시급하다.



다만, 업계에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 단기적으로 충격은 받을 수 있어도, 장기적으로 경쟁력을 회복할 것이라 전망한다. 한 반도체 업계 관계자는 “현재는 젠슨 황이라는 상징적인 인물의 부재로 인해 혼란을 겪는 시기”라며 “AI는 이미 거스를 수 없는 확실한 대세인 만큼, 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 반도체를 찾는 기술기업은 점차 많아질 것”이라고 말했다.

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