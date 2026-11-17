“식량은 국가 생존과 안위를 결정짓는 핵심 전략 자산입니다. 생산부터 소비까지 아우르는 통합적 식량 공급망을 재설계해야 합니다.”



세계일보가 주최하고 더불어민주당 신정훈·문금주 의원실 공동 주관으로 17일 전남광주 나주시 한국농촌경제연구원에서 열린 ‘2026 세계식량산업포럼’에서 기조강연에 나선 김홍상 농정연구센터 이사장은 “식량안보는 농업계의 자구책 마련을 넘어 국가 전체의 지속 가능성과 국민 기본권을 지키는 핵심 과제”라며 “생산, 비축, 수입, 물류, 가공을 유기적으로 연결하는 종합적 식량경제 생태계를 구축해야 한다”고 제언했다.

김홍상 농정연구센터 이사장이 17일 전남광주 나주시 한국농촌경제연구원에서 세계일보 주최로 열린 ‘2026 세계식량산업포럼’에서 ‘복합위기 시대, 지속가능한 한국 식량산업 발전방향’을 주제로 기조강연을 하고 있다.나주=최상수 기자

‘한국 농업구조의 변화와 식량산업 발전 방안’을 주제로 열린 이날 포럼에는 신 의원을 비롯해 윤병태 나주시장, 손명도 전남광주시 농축산식품국장, 박준기 한국농촌경제연구원장, 조재호 전 농촌진흥청장, 남재작 ㈔식량과기후 대표, 김병석 농촌진흥청 국립식량과학원장, 승준호 한국농촌경제연구원 연구위원 등이 참석했다.



이번 포럼은 농가 인구 200만명선 붕괴와 급격한 고령화, 기후위기 등 복합 위기 속에서 생산부터 소비를 아우르는 통합적 식량경제 생태계 구축 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 국내 농가 인구는 사상 최초로 198만명으로 감소했고 고령화율은 56.0%에 달한다. 전국 경지면적 역시 150만㏊선이 붕괴된 상태다. 보호무역주의 속 식량안보 위기 극복과 산업구조 혁신을 위해 열린 이 포럼에선 농업인, 전문가, 정책 당국이 한자리에 모여 실효성 있는 대책을 다각도로 논의했다.



주제발표에서 남재작 식량과기후 대표는 “한국 농업은 세대교체 지연, 기후변화, 스마트 전환 지체, 영세한 구조, AX(인공지능 전환) 낙오라는 5대 복합 위기에 직면해 있다”며 “정부의 농지 전수조사로 드러난 소유와 경작의 균열을 위기가 아닌 구조 대전환의 골든타임으로 삼아야 한다”고 지적했다.



김병석 국립식량과학원장은 “세계 최고 수준의 육종 역량과 스마트 정밀 농업 혁신, 강력한 K푸드 열풍을 우리 농업의 새 성장동력으로 적극 활용해야 한다”며 “초격차 종자 기술을 바탕으로 글로벌 식품산업을 당당히 선도해 나가자”고 말했다. 승준호 한국농촌경제연구원 연구위원은 “국가 차원의 실효성 있는 식량 위기 대응 체계를 구축하기 위해 가칭 ‘식량안보법’ 제정이 필수적”이라며 “국내 공급부터 해외 도입·식량 접근성·지속 가능성까지 종합적으로 평가하는 한국형 식량안보 지표를 구축해 정책 우선순위에 활용해야 한다”고 제언했다.

내빈 기념촬영 세계일보 주최로 17일 전남광주 나주시 한국농촌경제연구원에서 열린 ‘2026 세계식량산업포럼’에서 박정훈 세계일보 대표이사를 비롯한 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 승준호 한국농촌경제연구원 연구위원, 남재작 ㈔식량과기후 대표, 김병석 농촌진흥청 국립식량과학원장, 김홍상 농정연구센터 이사장, 조재호 전 농촌진흥청장, 손명도 전남광주시 농축산식품국장, 더불어민주당 신정훈 의원, 박 대표이사, 윤병태 나주시장, 박준기 한국농촌경제연구원장, 서진교 GSnJ 인스티튜드 원장, 강정현 한국농촌지도자중앙연합회 사무총장, 김동현 농림축산식품부 식량정책과장. 나주=최상수 기자

신정훈 의원은 축사에서 “기후위기와 국제 정세 불확실성이 커질수록 국내의 안정적인 생산 기반을 지키고 생산부터 소비까지 흔들림 없는 식량 공급 체계를 구축하는 것이 중요하다”며 “포럼에서 제시되는 현장의 생생한 목소리와 정책 제안들이 실제 현장에 적용되는 제도로 이어질 수 있도록 국회에서 책임 있게 뒷받침하겠다”고 강조했다.



민형배 전남광주시장을 대신해 대독한 손명도 전남광주 농축산식품국장은 축사에서 “농업·농촌 경쟁력 강화는 전남광주 미래가 걸린 국가적 과제”라며 “이에 더욱 안정적인 생산 기반을 구축하고 현장에 첨단기술을 접목해 지역 우수 농산물의 판로를 넓혀 가겠다”고 말했다. 윤병태 나주시장은 환영사에서 “나주 빛가람혁신도시엔 한국농촌경제연구원, 한국농어촌공사, 한국농수산식품유통공사 등 농업 분야 핵심 공공기관들이 포진해 있다”며 “이들 기관과 협력해 AI·디지털 기술을 농식품산업에 접목하고 대한민국 식량안보 강화와 미래 농생명산업 발전을 선도해 나가겠다”고 말했다.



박정훈 세계일보 대표이사는 인사말에서 “이번 포럼은 농업인, 학계 전문가, 정책 당국이 한자리에 모여 한국 식량산업의 미래를 모색하는 뜻깊은 자리가 될 것”이라며 “세계일보는 32년간 ‘세계 농업 기술상’을 시상해 온 전통을 바탕으로 식량주권 수호와 농업 혁신을 위한 정책 제안에 적극 앞장서겠다”고 말했다.

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