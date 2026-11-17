제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)에 대통령 특사로 참석한 강금실(사진) 글로벌기후환경대사는 사이먼 스틸 유엔기후변화협약(UNFCCC) 사무총장으로부터 2028년 COP33의 한국 개최 의향을 묻는 질문을 받았다고 밝혔다. 이에 따라 정부가 COP33 유치 가능성을 다시 검토할 것으로 보인다.



강 특사는 지난 13일(현지시간) COP31이 열린 튀르키예 안탈리아에서 진행한 세계일보와의 인터뷰에서 이같이 말했다. 그는 이번 COP31에서 사이먼 스틸 사무총장을 비롯해 우르줄라 폰데어라이언 유럽연합(EU) 집행위원장, 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령 등 주요국 정상과 국제기구 수장들을 만나 대화를 나눴다.



강 특사는 사이먼 스틸 사무총장과 대화를 나누는 과정에 “2028년에는 대륙별 순환 원칙에 따라 아시아에서 COP를 개최할 차례여서 한국의 개최 의향을 묻는 이야기도 나왔다”고 설명했다. 다만 정부 차원에서 아직 결정된 사안이 없는 만큼 별다른 입장은 밝히지 않았다고 덧붙였다. COP33 개최지 선정은 최근 원점으로 돌아간 상황이다. 지역별 순환 원칙에 따라 2028년 총회는 아시아·태평양 지역에서 열릴 차례지만, 인도에 이어 중국도 유치를 포기하면서 개최국 선정에 난항을 겪고 있다.



이와 관련해 김성환 기후에너지환경부 장관은 17일 기자간담회에서 “(유치에 있어) 고민을 본격적으로 해야 할 단계로 보인다”고 밝혔다. 그는 “아시아의 여러 사정상 한국이 개최하면 좋겠다는 의견이 여러 국가로부터 많이 있다”며 “전체적인 상황을 고려해 조만간 판단할 것”이라고 덧붙였다.



한편 강 특사는 이번 COP31에서 한국이 ‘2035년 전기화율 35%’ 목표와 ‘안탈리아 인공지능(AI) 서약’에 동참한 것을 주요 성과로 꼽았다.



그는 “전기화와 안탈리아 AI 서약 두 가지에 한국이 적극적으로 동참한 것이 큰 성과다. 두 가지 모두 이번 COP에서 진전된 과제”라고 평가했다”고 강조했다.

※이 기사는 세명대 저널리즘연구소 기후아고라의 지원을 받았습니다.

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