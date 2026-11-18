국내 주요 주류업체 3사가 희망퇴직을 진행하고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 줄어든 회식 문화와 건강에 대한 관심 고조, 젊은 층의 절주 분위기 등이 맞물려 내수 위축이 장기화한 데 따른 자구책으로 풀이된다.



17일 업계에 따르면, 하이트진로는 15년 이상 근속 직원을 대상으로 25일까지 희망퇴직 신청을 받고 있다. 앞서 실시한 2022년 이후 4년 만이다. 15년 이상 20년 미만 직원은 20개월분, 20년 이상 근무자는 36개월분의 위로금을 받게 된다.



하이트진로는 “국내 주류시장의 성장이 정체되고, 소비환경의 변화, 대내외 경영 불확실성이 확대되는 상황”이라며 “지속 가능한 경영환경을 구축하고 미래 성장을 도모하기 위한 것”이라고 밝혔다.



하이트진로는 인력 감축 외에도 생산거점 효율화를 위한 작업도 진행 중이다. 69년 역사의 익산공장 가동을 중단하고, 생산설비와 인력을 전주공장과 합치게 된다.



지난해 창사 이래 첫 희망퇴직을 실시한 롯데칠성음료도 올해 다시 신청을 받았다. 근속 10년 이상 임직원을 대상으로 근속기간에 따라 최대 24개월치 기준 급여와 재취업 지원금 1000만원 등을 지급한다. 롯데칠성음료는 지난 9월 내수 사업 경쟁력 강화와 수익구조 개선을 위한 혁신 태스크포스(TF)를 신설해 비용 절감과 경영 효율화 방안을 추진하고 있다.



오비맥주는 지난달 근속 5년차 이상 전 직원을 대상으로 희망퇴직 신청을 받았다. 다만 오비맥주 측은 매년 희망퇴직 신청을 받았다며 경영상 어려움 때문은 아니라는 입장이다.



주류업체들이 달갑지 않은 희망퇴직 카드를 꺼낼 수밖에 없는 것은 소비자들이 갈수록 술을 멀리하는 흐름과 무관치 않아 보인다. 국세청 국세통계포털에 따르면 지난해 국내 주류 출고량은 298만8000㎘(킬로리터)로 집계됐다. 연간 출고량이 300만㎘를 밑돈 건 1998년 외환위기 당시 292만2000㎘ 이후 처음으로, 2015년 380만4000㎘와 비교하면 10년 새 21.5% 급감했다. 주류시장 자체가 단기적인 소비 부진을 넘어 구조적인 정체 및 축소 단계에 진입했다는 평가가 나온다.



한 주류업계 관계자는 “그동안 희망퇴직을 하지 않던 하이트진로도 퇴직을 받고 있는 것은 그만큼 업계의 위기가 상당하다는 뜻”이라고 말했다.

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