정부가 대학수학능력시험(수능)에서 인공지능(AI)이 탑재된 스마트안경 등 휴대를 원천차단하겠다고 했으나 수험생들의 혼란은 해소되지 않고 있다. 스마트기기 사용 적발 시 응시자격 제한이 현행 1년인데, 정부는 10년으로 강화한다는 방침이다. 부정행위 방지대책 관련 수험생 주의사항을 질의응답(Q&A) 형식으로 17일 정리했다.

2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 인공지능(AI)과 초소형 전자기기를 활용한 부정행위 우려가 확산하고 있다. 정부는 수능을 이틀 앞둔 17일 스마트 안경 등 수능 부정행위 단속과 처벌 강화 등을 담은 추가 대책을 발표했다. 사진은 이날 서울 성북구 강북종로학원에 붙은 고사장 반입 금지 물품 안내문. 뉴스1

―고사장에서 단추 확인을 어떻게 하나?



“옷에 부착된 단추마다 스티커를 붙여 가린다. 소지품 확인 시 초소형 카메라 등 전자기기가 숨겨져 있는지를 확인하기 위해 양 소매를 걷고 옷깃, 단추 등을 확인한다. 시계 등 아날로그 방식의 수능 시계도 확인 물품에 포함된다.”



―시험 중 스마트안경 등 스마트기기를 사용하다 적발되면?



“스마트안경 등을 시험 중에 착용하고 있는 게 발각되면, 해당 시험이 무효 처리되고, 다음 해 응시자격도 제한된다. 교육부는 응시자격 제한을 10년으로 강화하는 방안도 국회와 논의한다는 계획이다. 동시에 계획적이고 고의적인 부정행위에 대해서는 고발, 수사 의뢰 등 법적 대응도 추진할 예정이다.”



―스마트안경 등 스마트기기를 단순 소지만 했는데 적발되면?



“단순 반입 시에는 당해 시험만 무효 처리된다.”



―시험 감독관이 스마트기기 등을 확인하려는데 수험생이 불응하면?



“교육부 심의를 거쳐 당해 시험이 무효 처리되고, 다음 해 시험 응시자격도 박탈된다.”



―부정행위 추후 발각 시 대학 입학도 제재를 받나?



“부정행위로 대학에 입학한 사실이 확인되면 입학을 취소할 방침이다. 현재 대학에 재학 중인 재수생에 대해서는 재학 중인 대학에서도 퇴학 조치하도록 할 계획이다.”



―타 수험생의 부정행위를 신고하고 싶다면?



“정부는 수능 종료 이후에도 교육부 누리집 민원·고충처리 내 부정행위 신고센터를 운영해 신고와 제보를 지속적으로 접수한다. 의심 번호의 AI 서비스 접속 관련 기록, 접속 지역 등 통신사실확인자료를 통신사로부터 제출받아 사후 추적에도 나선다.”

―감독관이 민원에 소송을 당하면?



“정부는 감독관이 소송에 책임을 지지 않도록 모든 책임을 부담하겠다는 입장이다. 최근 5년간 수능 감독관과 관련해 제기된 소송은 3건이 있었다. 모두 법원에서 감독관 측에 대한 청구가 기각됐다. 당시에 시도교육청이 소송 대응을 지원했고, 이번에는 정부가 대응할 계획이다. 교육부는 수능 감독관 책임배상보험을 운영하고 있다. 올해는 보험 적용 기간을 기존 2년에서 3년으로 확대했다. 수험생이 뒤늦게 문제를 제기하거나 소송이 장기화할 가능성을 고려한 것이다.”



―정부에서 항공기 소음도 통제하나?



“수능 영어듣기평가 시간 동안 전국 공항 항공기 이·착륙은 제한된다. 비행 중인 항공기는 지상으로부터 3㎞ 이상 상공에서 대기해야 한다. 해당 시간대 운항 예정인 항공편 130편(국제선 81편, 국내선 49편)의 출발·도착시간은 조정되며 항공사들은 승객 불편을 최소화하기 위해 변경된 운항시간을 사전 안내한다.”



―드론·헬리콥터 등도 대상인가?



“모든 드론 비행은 금지된다. 이를 위반하는 경우 형사처벌을 받을 수 있다. 이미 드론 비행 승인을 받았어도 해당 시간에는 비행 승인 여부와 관계없이 드론 비행이 금지된다. 헬리콥터, 경량항공기 등도 운행 통제된다.”

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