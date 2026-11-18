펄시스 주식회사가 FPGA 반도체 기반의 파크골프 전용 센서를 개발, ‘파크골프 전용 타구 분석 시스템’ 특허 등록을 완료했다. 회사는 해당 기술을 기반으로 파크골프 센서 사업을 확대할 계획이다.

펄시스는 FPGA 반도체 기반의 초고속 영상 처리 기술을 보유한 기업이다.

회사 측은 일반 골프용 센서를 스크린파크골프에 적용할 경우 공의 크기와 구름, 탄도 등의 차이로 저속 퍼팅이나 고각 궤적 인식에 어려움이 발생할 수 있다고 설명했다.

펄시스는 이러한 특성을 고려해 기획 단계부터 스크린파크골프를 위해 설계된 파크골프 전용 비전 센서 ‘펄트랙(PurTrack™)’을 개발했다.

해당 센서는 천장형·전면형·스탠딩 타입 모두 대응 가능하며, 높은 탄도(고각) 측정을 고려한 ‘스탠딩 타입’을 집중 고도화했다.

센서 디바이스 내부에서 타구 연산을 수행하고 정제된 최종 결과값을 한 줄 형태의 저속 통신(RS-232C, USB 1.1 등)으로 PC에 전달하는 구조다. 회사 측은 이를 통해 PC에서 처리해야 하는 데이터의 양을 줄이는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.

펄시스는 센서 내부에서 영상 데이터를 처리하는 방식을 적용했으며, 타구 초기 움직임과 고각 발사 궤적 등을 분석하도록 설계했다고 밝혔다.

아울러 파크골프 물리 특성이 반영된 SDK를 제공해 시뮬레이터 및 게임 개발사의 연동을 지원한다. 공장 출하 전 완벽한 사전 보정(Pre-calibration) 세팅으로 시공 시간을 줄인다는 것이 업체 측 설명이다.

펄시스는 특허를 취득한 전용 센서 기술과 표준화된 B2B 연동 솔루션을 바탕으로 시뮬레이터 및 콘텐츠 개발사들과의 협업을 강화할 계획이다. 향후 FPGA 기반 하드웨어 연산 기술을 일반 스크린골프 센서 개발로 확장하고 해외시장 진출도 추진할 예정이다.

펄시스는 향후 FPGA 기반 영상 처리 기술의 적용 분야를 산업용 열화상 카메라와 스마트 팩토리 머신비전 등으로 확대할 계획이다.

펄시스 김영호 대표는 “유명 글로벌 브랜드 센서조차 일반 골프용을 변형해 적용하다 보니 고각 오류와 저속 퍼팅 렉이라는 한계에 노출돼 왔다. 펄시스는 오랜 연구 끝에 이 문제를 근본적으로 해결한 ‘파크골프 전용 타구 분석 시스템’ 특허 등록을 마쳤다”고 밝혔다.

이어 “센서 내부의 FPGA 반도체에서 연산을 끝내고 정제된 결과값만 전송하는 혁신 기술로 PC 과부하를 획기적으로 낮췄으며, 파크골프 특성에 맞춤 설계된 센서로 필드와 다름없는 완벽한 몰입감을 선사한다”며 “이 독보적인 특허 기술력을 바탕으로 국내 스크린파크골프의 표준을 선도하고, 역량 있는 글로벌 협력 파트너들과 함께 세계 무대로 힘차게 도약하겠다”고 덧붙였다.

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