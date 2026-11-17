한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다

이재명 대통령이 17일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 아세안+3(한중일) 정상회의에 참석해 발언하고 있다.

이재명 대통령이 17일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 아세안+3(한중일) 정상회의에 참석해 발언하고 있다.

이재명 대통령이 17일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 아세안+3(한중일) 정상회의에 참석, 각국 정상들과 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 도 에이 에이 띤 주필리핀 미얀마 대사, 모하마드 하산 말레이시아 외교장관, 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 샤나나 구스망 동티모르 총리, 레 민 훙 베트남 총리, 이 대통령, 다키이치 사나에 일본 총리, 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령, 장 주 중국 농업농촌부 장관, 로런스 웡 싱가포르 총리, 하사날 볼키아 브루나이 국왕, 훈 마넷 캄보디아 총리, 살럼사이 콤마싯 라오스 총리, 아르마나타 나시르 인도네시아 외교장관.

이재명 대통령이 17일(현지 시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 제29차 아세안+3(한중일) 정상회의에서 각국 정상들과 기념 촬영을 마친 뒤 인사를 나누고 있다.

이재명 대통령이 17일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 아세안+3(한중일) 정상회의에 참석, 각국 정상들과 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 도 에이 에이 띤 주필리핀 미얀마 대사, 모하마드 하산 말레이시아 외교장관, 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 샤나나 구스망 동티모르 총리, 레 민 훙 베트남 총리, 이 대통령, 다키이치 사나에 일본 총리, 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령, 장 주 중국 농업농촌부 장관, 로런스 웡 싱가포르 총리, 하사날 볼키아 브루나이 국왕, 훈 마넷 캄보디아 총리, 살럼사이 콤마싯 라오스 총리, 아르마나타 나시르 인도네시아 외교장관.

아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석차 필리핀 마닐라를 방문 중인 이재명 대통령은 아세안+3 정상회의 모두발언에서 “오늘날 우리는 아세안+3가 출범하던 당시보다 한층 더 복잡하고 불확실한 국제 정세와 경제 환경을 마주하고 있다”며 “한 지역에서 벌어진 갈등과 충격이 모두의 일상을 빠르게 위협하는 지금이야말로 위기 때마다 힘을 발휘해온 아세안+3의 역할이 더욱 빛을 발할 때”라고 말했다.

이 대통령은 "당시 대한민국의 김대중 대통령, 중국의 주룽지 총리, 일본의 오부치 총리가 한자리에 모였고, 그 소중한 만남은 '한·중·일 3국 협력'의 첫걸음으로 기록됐다"고 소개했다. 이어 "여러 차이에도 불구하고 공동의 경제적 이익을 중심으로 새로운 협력의 공간을 열어낸 세 지도자의 선구적 결단이야말로 복합 위기의 시대, 우리가 따라 배워야 할 교범"이라고 강조했다

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지