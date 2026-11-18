경북도는 도내 생산자와 수출 업체 간 상생 협력과 해외시장 개척으로 대한민국 포도 수출 1억달러(약 1341억원) 달성을 눈앞에 두고 있다고 밝혔다. 경북 포도는 전국 포도 수출액의 80.5%를 차지해 우리나라 포도 수출 증가세를 주도했다.



17일 도에 따르면 지난달 말 기준 전국 포도 수출액은 잠정 9060만달러로 전년 동기 대비 85.3% 늘었다. 수출 물량은 1만1822t으로 135% 증가했다. 같은 기간 경북 포도 수출액은 7294만달러로 109.2% 늘어 전국의 80.5%를 차지했다. 경북 수출 물량은 3602t에서 9617t으로 167.0% 증가했다. 시·군별로는 김천이 3408만달러(46.7%)로 가장 많았다. 이어 상주 3095만달러(42.4%), 영천 287만달러(3.9%), 경산 181만달러(2.5%) 순이다.



도는 16∼17일 필리핀 마닐라에서 농림축산식품부, 한국농수산식품유통공사(aT)와 함께 아세안 연계 포도 홍보 행사를 개최했다. 지난달 27일엔 대만 타이베이에서 현지 인플루언서와 함께 경북 샤인머스캣 홍보 행사를 열고, 현지 수입·유통 기업인 풀불룸사와 업무협약을 체결했다. 경북 샤인머스캣은 대만 까르푸에 처음 입점했다.



도는 이번 성과를 바탕으로 대만·필리핀 등 해외시장을 넓힌다. 수출용 물량 확보와 품질 관리, 바이어 사후 관리로 거래를 꾸준히 늘리고 국내 수급 안정에도 힘쓴다는 계획이다.

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