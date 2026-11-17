1930년대 경성. 신문 광고란을 통해 상하이 임시정부의 암호문이 전달되고 있다는 소문이 돌고, 화신백화점에는 ‘조선 런치’가 등장한다. 조선의 예술가들은 낙랑파라에 모여들고, 영화 ‘이수일과 심순애’를 보려는 관객들로 조선극장 앞은 북적인다.



이미정의 첫 장편소설 ‘경성 활자 미스터리’(창비·사진)는 창비와 플러스엠 엔터테인먼트가 공동 주최한 ‘2026 창비 스토리 공모’ 대상 수상작으로, 역사소설의 생명인 ‘시대의 공기’를 제대로 구현한 작품이다. 당시 사람들의 생활상은 물론, 그들의 삶을 규정한 제도와 관습까지 설득력 있게 그렸다.



책은 가상의 잡지사 ‘모던 경성’에서 일하는 세 기자, 송주월·최영준·백민이 미스터리한 사건들을 취재하며 진실을 추적하는 추리소설이다. 살인사건을 소재로 삼지만, 자극적 묘사를 앞세우지는 않는다. 온화한 분위기 속에서도 단서를 모아 범인을 찾아가는 추리의 재미를 살렸다.

식민지라는 시대적 조건은 소설의 구도에 큰 영향을 미쳤다. 일제강점기 조선에서 치안과 사법은 정의의 보루라기보다 식민 통치의 수단에 가까웠다. 독자가 응원하게 되는 쪽은 내지에서 부임한 경찰이 아니라 진실을 추구하는 조선인 기자들이다.



작가가 소설을 구상하기 시작한 것은 10년 전이다. 그는 1920~30년대 여성 잡지 연구로 20년 전 석사학위(이화여대 국어국문학과)를 받았다. 이 작가는 세계일보와 서면 인터뷰에서 “부족함 많은 논문이지만 당대 잡지를 직접 읽어본 경험이 큰 자산으로 남았다”며 “100년이라는 시간을 거슬러 옛 기록을 따라가면서 품었던 의문과 착상들이 모여 이 작품의 씨앗이 됐다”고 설명했다.



인물들 역시 당대 기록에서 출발해 탄생시켰다. 작가는 “잡지사 기자 3인방은 실존했던 여러 기자를 모델로 재구성했다”며 “송주월은 당대 활약했던 송계월 기자를 참고했다”고 설명했다. 다만 “소설적 가공을 거쳤기 때문에 실존 인물과 일대일로 대응하지는 않고 연결 고리는 희미하다”고 덧붙였다.



범죄의 잔혹함보다 일상의 미스터리에 무게를 두는 것은 작가의 취향이기도 하다. 이 작가는 “추리소설 중에서도 일상 미스터리를 좋아하는 독자”라며 “범죄가 잔혹하고 등장인물의 성정이 악하면 소설을 끝까지 읽지 못하는 편”이라고 했다. 그럼에도 미스터리 장르에 끌리는 이유는 “이미 일어난 사건의 다양한 조각들을 모아 끼워 맞춘다는 측면”에 매력을 느끼기 때문. 그는 “역사를 볼 때도 이와 비슷한 감각이 작동한다”고 말했다. 흩어진 단서를 모아 사건을 재구성하는 추리와 옛 기록을 통해 과거를 복원하는 문헌 연구가 작가에게 맞닿아 있는 셈이다.



후속작으로 이어질 가능성도 열려 있다. 작가는 “요즘은 만주국에 관심을 두고 있다”며 “‘경성 활자 미스터리’에 등장한 정체불명의 여성 암살자를 주인공으로 한 ‘만주 미스터리’를 구상하고 있다”고 했다. 본편보다 약 3년 앞선 1931년을 배경으로 한 스핀오프다. 작가는 “시대 배경과 인물의 분위기가 다소 어두운 만큼 한층 장르적인 이야기를 시도해보고 싶다”고 밝혔다.

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