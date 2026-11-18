왼쪽부터 주윤진 아이스타트업랩 팀장, Rashimi Udaykumar S P Jain School of Global Management 싱가포르 캠퍼스 CEO, 김하늘 아이스타트업랩 부대표, 이준영 마음인베스트먼트 이사가 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. (사진=아이스타트업랩)

액셀러레이터 아이스타트업랩은 청년그린창업 스프링캠프 참여기업의 해외 진출을 지원하기 위해 싱가포르를 방문해 현지 IR을 개최하고, 글로벌 경영대학원 S P Jain(S P Jain School of Global Management)과의 협력 기반을 마련했다고 18일 밝혔다.

이번 해외 진출 지원은 아이스타트업랩의 그린창업 기업 글로벌 진출 프로그램의 일환으로, 동남아 친환경·ESG 시장 트렌드와 경쟁 환경 분석을 통한 현지화 전략 수립과 기업별 수출 역량에 맞는 단계별 판로 개척을 지원해 현지 시장 진출을 지원하는 데 목적을 뒀다.

이번 일정에는 재생에너지를 쉽게 선택하고 구매하는 ‘에너지 브릿지’를 구축 중인 오픈에너지 이서인 대표, 탄소·악취 가축분뇨 처리장치 MRV 플랫폼을 개발한 사이클엑스 류준상 대표, 차세대 이차전지용 SWCNT 양산 기술을 보유한 K-tube 강기환 대표가 동행했다.

현지에서 아이스타트업랩은 S P Jain 측에 스프링캠프 운영 성과와 그린창업 기업 육성 모델을 소개했으며, 양측은 향후 협력 가능성에 대해 의견을 나눴다. 이어진 IR에서 3개사는 사업모델과 기술을 소개하고 동남아 시장 진출 가능성과 협력 방안을 논의했다.

지난 10월 26일에는 인하대학교와 S P Jain 간 업무협약(MOU)이 체결됐다. 향후 3년간 글로벌 교육 프로그램, 화상 특강, 경영자 교육 등 협력 채널이 열리면서 아이스타트업랩은 지원 기업의 싱가포르 현지 네트워크 연계에도 활용할 계획이다.

아이스타트업랩은 이번 싱가포르 방문에서 확보한 현지 의견과 기업별 사업화 과제를 바탕으로 후속 지원 방향을 구체화할 계획이다. 참여기업의 기술과 제품에 대한 현지 수요를 검토하고, 사업모델별로 필요한 시장 진입 준비사항을 정리한다는 방침이다.

이근형 아이스타트업랩 대표는 “그린창업 기업들이 동남아 시장에 진출할 교두보를 마련한 좋은 기회”라며 “참여기업들의 현지 네트워크 확보와 판로 개척을 적극 지원하겠다”고 말했다.

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