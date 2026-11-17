경찰이 올해 대학수학능력시험을 앞두고 인공지능(AI)을 활용했다고 자백한 글 등 9건에 대한 입건 전 조사(내사)에 착수했다고 밝혔다.

경찰청 ‘시험 부정행위 태스크포스(TF)’는 17일 온라인에서 유포되고 있는 스마트기기 이용 시험 부정행위 관련 9개 게시글에 대해 각 시도경찰청 사이버수사대에서 내사를 진행하고 있다고 밝혔다. 이중 7개는 범행 자백글, 1개는 예고글, 1개는 기타 게시글로 분류됐다.

수능 부정행위 관련 대국민 담화가 발표된 17일 서울 시내 한 안경점에서 판매중인 스마트 안경의 모습. 뉴스1

경찰은 이중 허위·가짜뉴스 유포행위로 판단되는 글들에 대해서는 관계부처와 온라인 플랫폼사와 협력해 삭제 차단에 나섰다. 경찰은 현재 사회적 혼란을 부추기는 게시글 등 20건에 대해 삭제를 요청했고 이중 13건이 삭제조치 됐다고 설명했다. 수능을 앞두고 온라인 상에 유포되는 위법 게시물 등은 국민적 신뢰를 실추시키고 사회적 불안을 조장할 우려가 크다는 지적이다.

경찰은 전날부터 경찰청 수사국장을 팀장으로 스마트기기 이용 시험 부정행위에 대한 집중단속을 진행하고 있다.

경찰 관계자는 “지속적으로 온라인 모니터링을 강화해 실제 부정행위 여부 등 구체적인 사실관계를 확인하고 범죄 혐의가 확인된 사안에 대해 엄정하게 수사하겠다”며 “시험 부정행위는 성실하게 노력해 온 수험생들의 정당한 기회를 빼앗고 우리 사회의 공정과 신뢰를 훼손하는 중대한 범죄행위”라고 꼬집었다.

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