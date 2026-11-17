영국 배우 로버트 패틴슨(40·사진)이 영화 ‘007’ 시리즈의 새 제임스 본드로 발탁됐다. 아마존 MGM과 드니 빌뇌브 감독이 차기 본드 역을 맡길 배우를 몇 달간 물색한 끝에 내린 결정이다.



16일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 아마존 MGM 스튜디오는 패틴슨을 제7대 제임스 본드로 공식 발표했다. 패틴슨은 성명을 통해 “제임스 본드는 영화사에서 가장 전설적인 캐릭터 중 하나이며, 007을 맡게 된 것은 평생의 영광”이라며 “꿈의 실현이라고 말하는 것만으로는 부족하다. 훌륭한 팀과 함께할 이번 협업과 앞으로의 작업이 더없이 기대된다”고 밝혔다.



차기 007시리즈 연출을 맡은 드니 빌뇌브 감독은 본드 역 오디션에 참여한 배우들에게 감사를 전하며 “비범한 재능을 지닌 배우들이 함께했지만, 007은 한 명만 맡을 수 있다”며 “패틴슨은 007 특유의 시대를 초월한 영혼을 갖고 있으면서도 완전히 새로운 기운을 불어넣어줄 것”이라고 했다. 빌뇌브 감독은 다음 달 개봉하는 영화 ‘듄: 파트3’에서도 패틴슨을 기용했다.



이언 플레밍의 소설을 원작으로 하는 007 시리즈는 코드명 007인 영국 해외정보국(MI6) 첩보요원 본드가 범죄에 맞서는 이야기를 그린다. 1962년 ‘007 살인번호’를 시작으로 숀 코너리, 조지 레전비, 로저 무어, 티모시 달튼, 피어스 브로스넌, 대니얼 크레이그가 본드로 활약했다.



패틴슨은 크레이그의 ‘노 타임 투 다이’(2021)를 끝으로 끊겼던 시리즈의 명맥을 잇게 됐다. 특히 이번 작품은 시리즈 제작자였던 마이클 G 윌슨·바버라 브로콜리가 프랜차이즈의 창작 통제권을 아마존 MGM에 넘긴 뒤 제작되는 첫 작품이 될 전망이다. 각본은 ‘피키 블라인더스’ 시리즈의 스티븐 나이트가 집필한다.



차기 본드가 누가 될지를 둘러싼 추측은 지난 몇 달간 영화계를 달궜다. 초기에는 제이컵 엘로디가 유력 후보로 거론됐으나 실제 오디션을 보지 않았다는 보도가 나왔다. 이후 잭 라우든과 캘럼 터너가 후보로 부상했고, 이어 패틴슨과 니콜라스 홀트의 오디션 소식이 보도됐다.



패틴슨은 007시리즈와 같은 대형 프랜차이즈를 이끈 경험이 있다. 2022년 맷 리브스 감독의 ‘더 배트맨’에서 주인공 배트맨 역을 맡았으며, 2028년 개봉 예정인 속편에도 출연한다.

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