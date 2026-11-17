그룹 방탄소년단(BTS)이 빠진 제69회 ‘그래미 어워즈(Grammy Awards)’에서 블랙핑크 제니(사진)가 본상(제너럴 필즈) 중 하나인 ‘올해의 레코드’ 부문 후보에 올랐다. 제니 외에도 걸그룹 두 팀이 노미네이트됐지만 ‘아시안팝 보이콧’ 여파에 수상이 쉽지 않다는 전망이 나온다.



그래미를 주최하는 레코딩 아카데미는 지난 16일 유튜브 생중계를 통해 내년 열리는 제69회 시상식 후보 명단을 발표했다. 제니는 호주 가수 테임 임팔라와 협업한 히트곡 ‘드라큘라(Dracula)’로 ‘올해의 레코드’와 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’ 부문 후보에 올랐다. 그래미 본상 중 하나인 ‘올해의 레코드’ 부문엔 제니와 임팔라 외에도 올리비아 딘, 엘라 랭글리, 브루노 마스, 레이, 테일러 스위프트 등 현존 최고의 팝스타들이 후보로 이름을 올렸다. ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’에도 레이디 가가·도이치, 마돈나·사브리나 카펜터, 테일러 스위프트·사브리나 카펜터, 레이·한스 치머 등이 수상을 노린다.



‘드라큘라’는 지난해 10월 임팔라가 발표한 솔로곡으로 올해 2월 제니가 참여한 리믹스 버전이 쇼트폼을 통해 크게 인기를 끌었다. 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫100’에서 최고 3위까지 오르며 역주행했다. ‘드라큘라’는 16일(현지시간) 기준으로도 3위를 유지하며 ‘핫 100’ 차트에 59주째 이름을 올렸다.



‘베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스’ 부문에선 걸그룹 아이브와 키키가 각각 후보로 남았다. 두 그룹 모두 스타쉽엔터테인먼트 소속으로 아이브는 ‘뱅뱅(BANG BANG)’, 키키는 ‘404(뉴 에라·New Era)’로 각각 노미네이트됐다. 다만 국내 주요 기획사 소속 가수들이 단체 보이콧을 선택한 상황이라 수상이 쉽지 않다는 전망이 나온다. 유력 수상자로 꼽히던 BTS가 7월 “음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있기를 바란다”며 출품하지 않겠다는 뜻을 표명한 이후 BTS 소속사 하이브에 속한 가수들은 물론 국내 주요 대형 기획사인 SM 엔터테인먼트, JYP 엔터테인먼트, YG 엔터테인먼트 소속 가수들도 줄줄이 보이콧을 선언했다.



투표는 현지시간으로 다음 달 10일부터 내년 1월7일까지 진행되고 시상식은 내년 2월7일 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린다.

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