KBS가 다시 ‘삼국 통일’ 카드를 꺼냈다. 지난 14일 KBS2TV에서 처음 방송한 ‘문무’는 3년 만에 선보이는 대하드라마다. 기대와 우려가 교차했지만 일단 시작은 나쁘지 않다.



‘문무’는 문무왕 김법민(이현욱 분)을 중심으로 그의 아버지 무열왕 김춘추(김강우), 정치적 동지 김유신(박성웅), 숙적 연개소문(장혁) 등을 통해 신라의 삼국 통일과 나당전쟁을 그린다.

KBS가 3년 만에 제작한 대하드라마 ‘문무’가 지난 14일 처음 방송했다. ‘문무’는 삼국통일을 완성한 신라 문무왕 김법민(이현욱 분)을 중심으로 삼국시대 말기부터 통일 시기까지 시대를 28부작으로 그려낸다. 사진은 영류왕 役 김성하, 연개소문 役 장혁(왼쪽부터). KBS 제공

◆대하드라마도 AI 시대… 카리스마 캐스팅 눈길



문무는 KBS가 제작한 역대 35번째이자 2024년 종영한 ‘고려 거란전쟁’ 이후로 2년8개월 만에 만들어진 대하사극이다. 대하드라마 전통의 명맥을 잇지만, 보다 눈길을 끄는 건 인공지능(AI) 활용이다. KBS는 대규모 전쟁이나 화재 장면 등에 AI 기술을 본격 활용했다고 알렸다.



이호 책임프로듀서(CP)는 지난 12일 서울 구로구에서 열린 제작발표회를 통해 이야기의 축이 되는 주필산·매소성·기벌포 전투 장면에서 AI 기술이 적극 활용됐다고 설명했다. 주필산 전투의 경우 몽골에서 실사를 촬영한 뒤 AI로 만든 장면을 합성하는 방식이다. 이번 작품 총 제작비는 약 300억원 수준으로 알려졌다. 이 CP는 “그 어떤 대하드라마보다 스케일이 크다. 고구려, 백제, 신라, 당나라를 전부 제대로 구현하려면 많은 제작비가 필요했다. 시청자들이 만족할 수 있게 건축물, 전술 등을 최대한 재현했다”고 밝혔다.

김춘추 役 김강우.

국내에선 처음으로 AI를 적극 활용한 장편 영화 ‘중간계’에 출연했던 김강우는 “(‘중간계’가) 작년이었는데 이번 영상을 보니 AI가 더 발전한 것 같다. 예전 사극엔 없었지만 들어가면 좋겠다 싶었던 장면, 더 큰 스케일의 장면들을 보실 수 있을 것”이라고 자신했다. 달라진 환경 속에서 기술의 어색함을 지우는 건 배우들의 몫이다. 장혁은 “15만명의 군사 앞에서 연설하는 장면이 있는데, 사실 450명을 두고 촬영한 장면이었다. 상황을 상상하며 감정까지 전달해야 하는 게 부담스러웠다”며 “배우들이 중심에서 아날로그적으로 이끌어가고, AI는 빈 부분을 채우면서 함께 작품을 만들어가려 했다”고 설명했다.



AI 키워드가 흥미를 끌었지만, 첫선을 보인 1·2화에서 시청자 눈길을 사로잡은 건 기술이 아닌 배우들의 존재감이었다. 이야기 초반 주인공 김법민은 어린 나이로 극을 이끌기보단 전쟁과 혼란을 목격하고 고뇌하는 관찰자로 나온다. 그를 대신해 극을 이끄는 건 삼국의 지도자들이다. 지난 주 방영된 1∼2화에선 연개소문과 영류왕(조성하)의 갈등이 중심을 이뤘다. 영류왕은 수나라와 전쟁에서 영웅적 활약을 펼쳤지만 전쟁의 막대한 피해를 알아 굴욕적이더라도 평화를 우선한다. 반면 연개소문은 국가적 자존심을 우선으로 여겨 결국 반역의 길을 선택한다. 1화 마지막 부분에서 연개소문이 얼굴에 직접 피를 묻히며 연설하는 모습에 ‘드라마 제목이 문무가 아니고 연개소문’이라는 우스갯소리까지 나왔다. 침착하면서도 냉정한 백제 의자왕(고영빈), 가야계를 둘러싼 국가 내분을 막기 위해 몸부림치는 김춘추의 모습도 같은 시대를 다룬 이전 작품들에서는 찾아보기 어려운 일면이다.

김법민 役 이현욱.

◆‘또삼국’ 우려 여전



신선한 해석이 더해지긴 했지만, 반복되는 삼국 통일기 이야기는 흥행의 걸림돌이 될 수 있다. 방송 3사만 따져도 KBS ‘삼국기’(1992∼1993), SBS ‘연개소문’(2006∼2007), MBC ‘선덕여왕(2009), MBC 계백(2011), KBS ‘대왕의 꿈’(2012∼2013), KBS ‘칼과 꽃’(2013) 등이 이미 삼국시대를 다룬 바 있다. 아무리 다채롭게 해석하더라도 시청자들에겐 ‘아는 맛’으로 다가올 수밖에 없다.



여러 나라의 인물과 전쟁을 한정된 분량에 얼마나 충실히 담아낼지도 변수다. ‘문무’는 신라를 중심에 두면서도 장혁을 연개소문 역에 기용하는 등 고구려를 비롯한 주변국 인물에도 무게를 실었다. 고구려와 당나라의 전쟁, 신라와 백제·고구려의 전쟁에 더해 문무왕의 핵심 서사인 나당전쟁까지 다뤄야 한다. ‘고려 거란전쟁’(32부작)보다 짧은 분량 안에서 어떤 사건에 집중하고 무엇을 덜어낼지가 관건이다.



초반 성적은 나쁘지 않지만, 만족스러운 수준도 아니다. 제작비 300억원을 투입했지만 지난 14일 방송한 1회가 닐슨코리아 전국 가구 기준 시청률 4.7%, 15일 2회는 4.2%를 기록했다. 같은 날 방송된 tvN 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 11회와 12회가 기록한 8.0%, 10.4%와는 격차가 상당하다.



김헌식 대중문화 평론가는 “그동안 제대로 주목하지 않았던 나당전쟁과 통일 과정이 많이 부각될 것 같다. 한국 사회가 분열 양상을 보이는 지금 시점에 시대적 가치와 의미가 있을 것”이라며 “최근 퓨전 사극이 많았는데 정통 사극 팬들에게 고무적인 작품이고, 역사적 관점에서도 해석할 여지가 많아 공론이 이뤄질 것으로 기대한다”고 평가했다. 이어 “그동안 사극은 주인공의 생애주기 방식으로 이야기가 구성됐다. 이번 작품은 아무래도 나당전쟁에 초점을 맞출 테니 선택과 집중을 한다면 28부 내에서 적절히 진행될 수 있다고 본다”고 말했다.

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