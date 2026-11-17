사진=풍자 SNS

방송인 풍자가 37kg 감량 후 한층 달라진 비주얼을 공개해 눈길을 끌었다.

풍자는 지난 16일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진에는 중국 여행 중 전통 의상을 입고 특별한 변신에 나선 풍자의 모습이 담겼다. 풍자는 검은색과 붉은색이 어우러진 화려한 의상을 착용하고 금빛 장식이 돋보이는 머리 장식으로 고풍스러운 분위기를 연출했다.

여기에 짙은 메이크업과 붉은 입술, 긴 속눈썹 등을 더해 이른바 왕홍 스타일을 완벽하게 소화했다. 커다란 부채를 펼쳐 얼굴을 가린 채 카메라를 응시하는가 하면, 탕후루를 손에 들고 장난스러운 표정을 짓는 등 다양한 포즈로 색다른 매력을 뽐냈다.

특히 최근 37kg 감량 소식을 전했던 만큼 한층 달라진 모습이 더욱 시선을 사로잡았다. 화려한 의상과 메이크업까지 자연스럽게 소화하며 이전과는 또 다른 분위기를 자아냈다.

앞서 풍자는 방송과 콘텐츠 등을 통해 총 37kg을 감량했다고 밝혀 화제를 모았다. 다이어트 과정에서 삭센다, 위고비, 마운자로 등 주사형 비만 치료제의 도움을 초반에 받았다고 솔직하게 털어놓기도 했다.

풍자는 “주사 다이어트를 초반에 했다. 효과는 좋았지만 부작용이 있었다”며 약물의 도움으로 약 7kg을 감량했다고 밝혔다.

이어 “울렁거림, 구토, 식욕 부진, 설사 등의 부작용을 겪었다”며 현재는 주사 다이어트를 중단한 상태라고 설명했다. 이후에는 퍼스널 트레이닝(PT)과 식단 관리를 병행하며 꾸준히 체중을 감량했다고 전했다.

한편 풍자는 2016년 인터넷 방송을 통해 활동을 시작했으며, 현재 유튜브 채널 ‘풍자테레비’를 운영하고 있다. 웹예능 ‘또간집’, ‘튀르키예즈 온 더 블록’ 등을 통해 대중에게 얼굴을 알렸으며, MBC ‘전지적 참견 시점’, ‘라디오스타’, SBS ‘미운 우리 새끼’ 등 다양한 예능 프로그램에 출연하며 활동 영역을 넓혔다. 2023년에는 MBC 방송연예대상에서 여자 신인상을 수상했다.

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