전남광주 진도군 농수특산물 공동브랜드 ‘진도잇츠(JINDOEATS)’가 진도 출신 가수 송가인과 연계한 산지 직송 프로젝트 ‘가인상회’를 통해 전국 소비자 공략에 나선다.

17일 진도군에 따르면 ㈜스마트알뜰장터와 ㈜컬쳐히어로, 전남테크노파크는 이날 진도 농수특산물의 홍보·판매 활성화와 지역경제 발전을 위한 상생협력 업무협약(MOU)을 체결했다.

전남광주 진도군이 17일 ㈜스마트알뜰장터, ㈜컬쳐히어로, 전남테크노파크와 진도 농수특산물의 홍보·판매 활성화와 지역경제 발전을 위한 상생협력 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 진도군 제공

이번 협약은 진도군 홍보모델인 송가인의 대중적 인지도와 지역 공동브랜드 ‘진도잇츠’를 결합해 지역 농어가와 기업이 동반 성장하는 유통 모델을 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 푸드 콘텐츠·커머스 플랫폼 ‘우리의식탁’ 운영사인 ㈜컬쳐히어로는 송가인의 이름을 활용한 지역 특산물 판매 기획전 ‘가인상회’의 기획과 운영을 맡는다. 가인상회는 우리의식탁 플랫폼을 통해 진도 특산물을 시작으로 전국 각지의 대표 먹거리를 순차적으로 선보일 예정이다.

㈜스마트알뜰장터는 전산화된 디지털 물류시스템을 기반으로 가인상회에 진도잇츠 브랜드 상품의 공급과 유통을 전담한다.

참여 기관들은 앞으로 △진도 농수특산물 홍보 및 판매 활성화 △가인상회 연계 지역 농수특산물 소비 촉진 △창작자 연계 판매(크리에이터 커머스)를 활용한 신규 판로 개척 △진도 농수특산물 기반의 가인상회 자체 상표(PB) 상품 개발 등 4대 과제를 공동 추진하기로 합의했다.

진도군 관계자는 “이번 협력이 진도 농수특산물의 판로 확대에 새로운 계기가 될 것”이라며 “진도의 우수한 농수특산물과 진도잇츠 브랜드를 전국에 널리 알리겠다”고 말했다. 이어 “가수 송가인 팬들의 진도에 대한 따뜻한 관심이 지역 농어가에 실질적인 도움이 되고 있다”고 덧붙였다.

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