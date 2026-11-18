찹쌀떡·엿도 과하면 집중력 떨어질 수도
“시험 앞두고 재수 없게 무슨 미역국이야.”
대학수학능력시험(수능) 날 미역국은 대표적인 ‘금기 음식’으로 꼽힌다. 미역의 미끄러운 식감 때문에 시험에서도 미끄러질 수 있다는 속설 때문이다. 반대로 찹쌀떡과 엿은 시험에 ‘찰싹 붙는다’는 의미로 수험생에게 선물하는 합격 기원 음식으로 통한다.
그렇다면 이런 속설에 과학적인 근거가 있을까.
의학적으론 ‘OK’, 추천은 ‘NO’
강희택 세브란스병원 가정의학과 교수는 오는 19일 수능을 앞두고 미역국에 대해 “의학적 관점에서는 먹어도 된다”며 요오드 등 미네랄이 풍부하다고 설명했다. 수능 날 미역국을 먹는다고 해서 시험에서 미끄러진다는 과학적 근거는 없다는 것이다.
그런데 정작 고3 딸을 둔 강 교수에게 수능 도시락으로 미역국을 싸 줄 의향이 있는지 묻자 단호한 답변이 돌아왔다.
“추천하지 않습니다.”
이유는 수험생의 심리적 부담에 있었다. 강 교수는 “미역국이 의학적으로는 문제가 없지만, 혹시라도 ‘미역국을 먹어서 시험을 망치면 어떡하나’ 하는 불안감은 수험생이 시험을 볼 때 위축되게 만들 수 있다”고 설명했다. 시험 당일만큼은 불필요한 심리적 부담을 줄이는 것이 좋다는 취지다.
합격을 기원하며 선물하는 찹쌀떡과 엿은 실제로 도움이 될까.
강 교수에 따르면 찹쌀떡이나 엿 같은 탄수화물 식품은 뇌의 에너지원인 포도당을 공급한다.
다만 이런 음식을 먹는다고 성적이 오른다는 과학적 근거는 부족하다. 오히려 단 음식을 한꺼번에 많이 먹으면 혈당 변동 폭이 커질 수 있다. 사람에 따라 피곤해지거나 집중력이 떨어질 수 있다.
수능 도시락엔 뭘 챙기고 뭘 피할까
강 교수는 든든하면서도 속이 편한 도시락을 권했다. 탄수화물에 고기를 적당히 곁들이면 포만감이 오래간다. 볶음밥이나 따뜻한 국물을 곁들인 식사가 좋은 예다.
반면 시험 당일 피해야 할 음식도 있다. 콩류 등 일부 음식은 사람에 따라 장내 가스를 유발할 수 있다. 기름진 음식도 복부 불편감이나 설사를 일으킬 수 있다. 특히 평소 먹고 속이 불편했던 음식은 이날만큼은 빼는 게 좋다.
결국 미역국이든 찹쌀떡이든, 수험생이 마음 편히 먹을 수 있는 음식이 정답이라는 얘기다.
강 교수가 직접 들려주는 미역국 속설과 수능 도시락 이야기는 세계일보 유튜브 <29면>에서 확인할 수 있다.
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