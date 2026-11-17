2024년 7월 23일 드론으로 촬영한 중국 광둥성 선전 첸하이(前海)의 전경. 신화통신

도심을 누비는 자율주행 미니버스, 하늘을 오가는 배송 드론, 미래지향적인 초고층 빌딩이 만들어내는 스카이라인. 중국 남부 선전의 개혁·혁신 중심지인 첸하이(前海)는 중국 도시의 미래상을 생생하게 보여준다.

시진핑 중국공산당 중앙위원회 총서기가 취임 후 2012년 12월 첫 국내 시찰지로 선전을 방문했을 당시 첸하이에서는 황량한 갯벌을 개발하는 작업이 한창이었다.

이후 몇 년간 '특구 속의 특구'로 불리던 첸하이는 중국과 아시아·태평양 지역을 연결하는 혁신 허브로 성장했다. 작은 어촌에서 세계적인 첨단기술 도시로 발전한 선전의 눈부신 변화상을 고스란히 보여주었다.

이번 주 후반 시진핑 중국 국가주석은 선전에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 회원 경제체 지도자들과 대표들을 맞이할 예정이다. 이번 회의에서는 아시아·태평양 지역이 역내는 물론 세계의 혁신과 고품질 발전을 이끄는 동력으로 더욱 큰 역할을 할 방안이 논의될 전망이다.

거세게 밀려오는 혁신의 물결

이번 APEC 회의는 세계 경제가 도전과 기회를 동시에 마주한 시점에 열린다. 첨단기술의 급속한 발전이 새로운 가능성을 열어가는 가운데 경제성장 둔화와 갈수록 커지는 발전의 장애물이 여전히 세계 경제에 부담으로 작용하고 있다

2013년 처음 APEC 회의에 참석한 이후 혁신은 시 주석이 지속적으로 강조해 온 핵심 의제다. 시 주석은 혁신이 아시아·태평양 경제의 비약적인 성장을 이끌어 왔다고 평가하며 회원 경제체들이 혁신을 성장의 핵심 동력으로 삼아야 한다고 강조해 왔다.

2026년 11월 3일 중국 광둥성 선전의 한 공원에 설치된 APEC 테마 조형물. 신화통신

1990년대 초 경제 세계화의 물결 속에서 APEC은 혁신적인 조직 운영 모델을 도입해 역내 경제의 상호의존성을 높이고 금융·산업·디지털 발전 등 다양한 분야에서 새로운 협력 방안을 모색했다. 오늘날 아시아·태평양은 여전히 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 세계 국내총생산(GDP)의 60% 이상을 차지하고 있다.

혁신은 시 주석의 지도 아래 추진된 중국 발전의 핵심 특징이기도 하다. 시 주석은 혁신 주도 발전을 국가 전략으로 삼고 새로운 세계 경제 성장 국면에서 개혁과 혁신에 나서는 이들만이 더욱 강해지고 승리할 수 있다고 강조해 왔다.

첨단기술 분야의 돌파구 마련에 깊은 관심을 기울여 온 시 주석은 중국 각지를 시찰하면서 창업보육센터와 산업단지 등 과학기술 혁신을 선도하는 현장을 꾸준히 찾아왔다.

시 주석은 스마트 안경을 직접 착용하고 휴머노이드 로봇의 시연을 관람했으며 중국이 자체 개발한 신형 자동차도 체험했다. 시 주석은 '신질 생산력(新質生産力)'의 발전을 촉구하며 과학기술 혁신을 통해 기존 성장 동력을 대체하고 중국 발전의 지속가능성을 높여야 한다고 강조했다.

2025년 4월 29일 시진핑 중국 국가주석이 100여 개 기업이 입주한 상하이 '모쑤(模速)공간' 파운데이션 모델 혁신센터를 방문했다. 신화통신

새로운 기술혁명이 전개되면서 아시아·태평양 지역이 새로운 성장 잠재력을 발굴해야 할 필요성이 그 어느 때보다 커진 가운데 시 주석은 APEC 회원 경제체들이 혁신의 물결에 과감히 올라탈 것을 주문했다.

시 주석은 지난해 한국 경주에서 열린 APEC 회의에서 "신기술을 충분히 활용해 발전 역량을 강화하고 전진의 동력을 확보해야 한다"고 말했다.

시 주석은 아시아·태평양 지역이 "앞으로도 경제 세계화의 기관차 역할을 해야 한다"고 보고 있다. 세계 정세의 근본적인 변화에 직면한 역내 경제체들은 "단순한 방관자로 남아 있어서는 안 된다"는 것이다.

중국의 혁신 주도 발전을 상징하는 선전은 APEC 회원 경제체들이 역내 혁신 촉진 방안을 논의하기에 적합한 무대가 될 전망이다.

뉴질랜드 오클랜드대 APEC연구센터의 장하이핑 소장은 "중국은 중요한 투자·기술 공급원이자 역내 공급망의 핵심 허브로서 아시아·태평양 전역의 경제적 기회를 창출하는 데 갈수록 큰 영향을 미치고 있다"고 말했다.

혁신이 꽃피는 '비옥한 토양'

시 주석은 아시아·태평양 지역이 "과학기술의 획기적 발전을 위한 비옥한 토양이자 혁신의 선도자"가 돼야 한다고 본다. 이를 위해 역내 경제의 디지털화·지능화·녹색 전환에 속도를 내야 한다는 것이다.

시 주석은 중국과 다른 APEC 회원 경제체 간 과학기술 협력을 심화해 이러한 전환을 촉진하겠다는 의지를 밝혀 왔다.

2025년 4월 시 주석이 동남아시아를 순방했을 당시 방문한 3개국 가운데 말레이시아와 베트남은 APEC 회원 경제체였다. 시 주석은 양국과 디지털 경제, 인공지능(AI) 등 첨단 분야의 협력을 심화하고 연구기관과 기업 간 교류를 확대하기로 합의했다.

실제로 APEC 회원 경제체의 지역사회는 이미 중국 기술의 혜택을 누리고 있다. 말레이시아 조호르주 농민들은 AI 시스템으로 두리안의 생육 상태를 예측해 농장 운영 효율을 높이고 있다. 중국 대학의 해외 캠퍼스인 샤먼대 말레이시아 캠퍼스와 공동 개발한 이 시스템을 통해 두리안은 수확 후 불과 36시간 만에 중국 소비자에게 전달될 수 있다.

태평양 건너편 페루 해안의 찬카이항은 해상 운송로뿐 아니라 첨단기술을 활용해 중남미와 아시아를 연결하는 친환경 스마트 관문으로 자리 잡고 있다.

시 주석이 직접 추진한 이 사업은 2024년 11월 시 주석이 페루를 방문해 당시 APEC 회의에 참석하는 기간에 정식 개항했다.

대형 자동화 갠트리 크레인과 저탄소 자율주행 트럭, 생태 친화적으로 설계된 해안선을 갖춘 이 초대형 항만은 올해 6월까지 36억 달러 이상의 교역을 처리하고 약 4억7600만 달러의 세수를 창출했다.

2025년 5월 16일 페루 찬카이의 코스코쉬핑포트 찬카이 운영센터에서 직원이 항만 운영 상황을 모니터링하고 있다. 신화통신

시 주석은 실질적인 혁신 협력을 확대하는 동시에 혁신 잠재력을 발휘하고 발전을 가로막는 장벽을 제거할 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하다고 강조해 왔다.

올해 7월 중국은 첸하이에 APEC 회원 경제체 간 국경 간 데이터 이동 협력을 촉진하는 센터를 설립하겠다고 발표했다.

역내 개방적인 경제환경 조성을 강조해 온 시 주석의 구상은 개혁을 한층 심화하고 높은 수준의 대외 개방을 추진하려는 중국의 노력에도 반영돼 있다.

외국인 투자 제한 목록(네거티브 리스트) 축소와 무비자 정책 시행, 상호 연결성 강화 사업 등은 중국과 세계 각국 간 지식과 기술의 교류를 촉진해 왔다.

칠레 산티아고대 경제학자 마르셀라 베라는 중국이 무역 편의를 높이고 물류와 인프라를 개선하며 공급망과 가치사슬의 통합을 촉진하는 노력이 개발도상 경제체의 역내 및 국제 무역 참여 확대에 기여할 수 있다고 평가했다.

그는 "중국은 무역과 투자를 기술 이전, 산업 고도화, 가치사슬 확대와 연계하는 데 더욱 큰 비중을 두고 있다"며 "이러한 협력이 더욱 심화되면 환태평양 경제체들은 기술 협력과 산업화를 통해 자국 제품의 부가가치를 높이는 데 더욱 유리한 위치에 설 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

모두를 위한 협력의 교향곡

급속히 진행되는 새로운 과학기술 혁명과 산업 대전환은 생산 방식과 생활 방식, 인류의 가치관에 깊은 영향을 미치고 있다. 시 주석은 이에 적절히 대응하지 못하면 선진국과 개발도상국 간 부의 격차가 더욱 확대될 수 있다고 경고한 바 있다.

시 주석은 혁신의 성과가 더욱 공정하고 포용적인 방식으로 "인류 전체에 혜택을 줘야 한다"고 강조한다.

지난해 APEC 회의 의장국 인계식에서 시 주석은 중국이 "모든 당사자와 함께 아시아·태평양 공동체라는 목표를 향해 나아갈 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

이러한 제안은 아시아·태평양 운명공동체를 구축한다는 그의 구상에 뿌리를 두고 있다. 시 주석은 2013년 처음 이 구상을 제시하며 APEC 회원 경제체들이 자국의 발전을 통해 다른 경제체의 발전을 이끌고 궁극적으로 더욱 조화로운 성장을 실현할 것을 촉구했다.

시 주석이 추진하는 AI의 포용적 발전은 대표적인 사례다. 시 주석의 표현대로 AI 발전은 "국제 협력의 교향곡"이 돼야 한다. APEC 회원 경제체들은 AI 발전의 포용성을 높이고 거버넌스를 강화하는 일이 시급하다는 데 인식을 같이했다. 이러한 공감대는 지난해 한국에서 열린 회의에서 'APEC AI 이니셔티브'를 채택하는 성과로 이어졌다.

2025년 10월 28일 한국 경주에 설치된 제32차 아시아태평양경제협력체(APEC) 경제체 지도자회의 홍보 조형물. 신화통신

올해 7월 시 주석은 '2026 세계인공지능대회 및 글로벌 AI 거버넌스 고위급 회의'에서 글로벌 AI 거버넌스 개선을 위한 공공재로서 세계인공지능협력기구 설립을 발표했다.

시 주석은 "광범위한 국제 협력을 실시하고 글로벌 사우스 국가들의 역량 강화를 지원해 AI 및 디지털 격차를 해소하고 지속가능한 발전을 촉진하며 AI 분야에서 새로운 역사적 불공정이 발생하지 않도록 해야 한다"고 말했다.

시 주석은 이 회의에서 재난 예방 및 피해 경감 역량의 격차를 줄이기 위해 30개국에 중국의 AI 기반 기상 조기경보 시스템 '마쭈(MAZU)'를 제공하겠다고 밝혔다.

2026년 7월 17일 중국 상하이에서 열린 ‘2026 세계인공지능대회 및 글로벌 AI 거버넌스 고위급 회의’ 개막식에서 시진핑 중국 국가주석이 기조연설을 하고 있다. 신화통신

태국 일대일로 이니셔티브 태국·중국 연구센터의 위룬 피차이웡팍디 소장은 "더 많은 국가가 발전 역량을 강화하고 더 많은 사람이 행복한 삶을 누릴 수 있도록 함으로써 아시아·태평양은 공동 번영을 실현하고 세계에 확실성을 제공할 수 있다"고 말했다.

시 주석이 직접 강조한 것처럼 "아시아·태평양의 미래는 이 대가족의 모든 구성원에게 속한다."

자료 제공: 신화통신

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