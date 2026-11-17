현정은 현대그룹 회장이 올해도 임직원 수험생 자녀들에게 응원의 선물을 보내며, 현정은표 감성경영을 이어간다.

현대그룹은 17일 현 회장이 오는 19일 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 현대엘리베이터와 현대무벡스 등 그룹 계열사 110여 명의 수험생 자녀들에게 집중력 향상과 기분 전환을 돕는 초콜릿·꿀 스틱 등 선물과 응원 카드를 발송했다고 전했다.

현대그룹은 17일 현정은 회장이 오는 19일 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 전 계열사 임직원 수험생 자녀를 대상으로 합격 기원 선물과 메시지를 발송했다고 전했다. 현대그룹 제공

현 회장은 동봉한 카드에서 “오랜 시간 묵묵히 쌓아온 노력과 열정에 아낌없는 격려를 보낸다”며 “흘린 땀과 정성이 결실을 맺고, 여러분께 기쁨과 보람을 안겨주길 바란다”고 전했다. 이어 “더 넓은 세상으로 나아가 자신의 가능성을 마음껏 펼치기를 기대한다”며 “여러분의 희망찬 내일을 진심으로 응원한다”고 격려했다.

현 회장은 2005년 수험생들의 건강을 기원하며 보낸 목도리 선물을 시작으로 매년 임직원 수험생 자녀들을 다양한 방식으로 응원해 왔다. 올해까지 2100여 명의 수험생 자녀들이 현 회장으로부터 합격을 기원하는 선물과 메시지를 받았다.

현대그룹은 “현 회장은 매년 신년사 말미에 임직원의 건강과 가정의 평안을 기원하며 ‘기업의 경쟁력은 결국 사람에게서 나온다’는 점을 강조해 왔다” 며 “21년째 이어온 수능 자녀 선물, 여름철 보양식 격려품 등은 현정은표 감성경영의 아이콘”이라고 설명했다.

지난 7월 임직원 6500여명 가정에 4만 인분의 보양식 선물 발송을 비롯해 사내 재즈콘서트 개최, 여성 전용 사내 모성보호실 개선 등은 현 회장의 세심함이 돋보이는 ‘임직원 스킨십’ 사례로 꼽힌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지