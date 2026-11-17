배드민턴 세계 정상에 선 국가대표 선수들이 코트 밖에서 팬들과 만났다. 안세영(삼성생명)을 비롯한 국가대표 5명은 서울 도심에서 팬들의 질문에 답하고 직접 라켓을 잡으며 경기장에서는 볼 수 없었던 친근한 모습을 보여줬다.

요넥스코리아(회장 김철웅)는 지난 16일 서울 여의도 더현대 서울에서 배드민턴 국가대표 안세영·서승재·김원호(이상 삼성생명), 이소희·백하나(이상 인천국제공항)가 참여한 팬 소통 행사 ‘YONEX PODIUM DAY with 배드민턴 국가대표’를 개최했다고 17일 밝혔다.

요넥스코리아(회장 김철웅)는 지난 16일 서울 여의도 더현대 서울에서 배드민턴 국가대표 안세영·서승재·김원호(이상 삼성생명), 이소희·백하나(이상 인천국제공항)가 참여한 팬 소통 행사 ‘YONEX PODIUM DAY with 배드민턴 국가대표’를 개최했다고 17일 밝혔다. 요넥스코리아 제공

배드민턴 국가대표 안세영(왼쪽)이 지난 16일 서울 여의도 더현대 서울에서 열린 ‘YONEX PODIUM DAY’ 행사에서 팬과 사인 유니폼을 들고 기념촬영을 하고 있다. 요넥스코리아 제공

이번 행사는 요넥스코리아가 운영하는 체험형 팝업스토어 ‘YONEX YEOUIDO OPEN’의 특별 프로그램으로 마련됐다. 사전 응모와 추첨을 통해 선정된 팬 30여 명이 초청돼 평소 경기장에서 응원하던 선수들과 가까이에서 소통했다.

행사에서는 선수들의 경기 경험과 훈련 과정, 앞으로의 목표 등을 주제로 다양한 이야기가 오갔다.

안세영은 배드민턴을 잘하는 방법을 묻는 어린 팬에게 꾸준히 라켓을 잡고 다양한 경험을 쌓는 것이 중요하다고 조언했다. 코리아오픈 우승 이후에는 휴식과 재충전의 시간을 보내고 있다며 자신의 한계를 뛰어넘어 계속 발전하는 선수가 되겠다는 목표도 전했다.

남자 복식의 서승재와 김원호는 최근 코리아오픈 우승을 이끈 경기 운영의 비결을 공유했다. 서승재는 부족한 점을 보완하는 데 집중하다 보면 오히려 자신의 장점을 놓칠 수 있다며 잘하는 플레이에 집중하는 것이 중요하다고 설명했다. 김원호는 어려운 경기 상황에서도 파트너를 믿고 각자의 플레이에 충실해야 한다고 강조했다.

여자 복식의 이소희와 백하나는 최근 근황을 전하고 다가오는 월드투어 파이널을 준비하고 있다고 밝혔다. 선수들은 팬들의 질문에 편안하게 답하며 국제대회에서 보여준 진지한 모습과는 다른 친근한 매력을 드러냈다.

배드민턴 국가대표 (맨 왼쪽부터) 김원호, 이소희, 백하나, 안세영, 서승재가 지난 16일 서울 여의도 더현대 서울에서 열린 ‘YONEX PODIUM DAY’ 행사에서 기념촬영을 하고 있다. 요넥스코리아 제공

이날 행사는 국가대표 5인의 사인회를 시작으로 토크&Q&A, 스킬 퍼포먼스 순으로 진행됐다. 팬들이 직접 작성한 질문을 선수들이 추첨해 답하는 시간에는 질문자로 선정된 참가자에게 선물과 기념사진 촬영 기회도 주어졌다.

이어진 스킬 퍼포먼스에서는 선수들이 직접 라켓을 들고 다양한 기술과 플레이를 선보였다. 팬들은 세계 정상급 선수들의 움직임과 타구를 가까이에서 지켜봤다. 행사 이후에는 선수들이 팝업스토어 체험존에 참여해 방문객들과 함께 배드민턴을 즐겼다.

‘YONEX YEOUIDO OPEN’은 ‘OPEN TO EVERYONE’을 슬로건으로 지난 12일 문을 열었다. 방문객이 직접 라켓을 들고 배드민턴을 경험할 수 있는 ‘OPEN COURT’를 중심으로 셔틀콕 넣기, 사이드 스텝 스프린트, 점프 높이 도전 등 다양한 체험 프로그램을 운영한다. 스탬프 랠리와 팝업 한정판 ‘HELLO SEOUL’ 티셔츠도 선보이고 있다.

요넥스코리아 관계자는 “국가대표 선수들과 팬들이 경기장 밖에서 보다 가까이 만나 배드민턴의 즐거움을 함께 나눌 수 있도록 이번 행사를 마련했다”며 “앞으로도 선수와 팬은 물론 배드민턴을 처음 접하는 사람들까지 함께 즐길 수 있는 다양한 경험을 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편 ‘YONEX YEOUIDO OPEN’은 오는 18일까지 더현대 서울 지하 1층 아이코닉에서 운영된다.

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