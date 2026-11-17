반려견 목줄을 길게 늘어뜨린 채 산책하다 지나가던 자전거 운전자를 다치게 한 50대 여성에게 벌금형이 선고됐다. 피해자는 목줄에 걸려 넘어지면서 두개골 골절 등 전치 8주의 중상을 입었다.

17일 법조계에 따르면 광주지법 형사3단독 장유나 판사는 동물보호법 위반과 과실치상 혐의로 기소된 50대 여성 A씨에게 벌금 500만원을 선고했다.

사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 사용하여 제작한 사진. Chat GPT 생성

A씨는 지난해 10월31일 오후 전남 담양군의 한 도로에서 진돗개를 산책시키던 중 목줄을 제대로 관리하지 않아 자전거를 타고 지나던 51세 여성 B씨를 다치게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

당시 A씨는 도로 중앙선 부근에서 목줄을 2∼5m 길이로 늘어뜨린 채 잡고 있었고, 진돗개는 도로 오른쪽 인도 부근을 걷고 있었다.

이때 자전거를 타고 지나던 B씨가 목줄에 걸려 넘어지면서 아스팔트 바닥에 머리를 부딪혔다. B씨는 외상성 뇌내출혈과 두개골 골절 등 전치 8주의 상해를 입었다.

재판부는 A씨가 목줄 길이를 2m 이하로 유지하고 주변을 살피는 등 안전사고를 예방할 주의의무를 다하지 않았다고 판단했다.

장 판사는 “피해자가 입은 상해 정도가 가볍지 않고 피고인이 피해자로부터 용서받지 못했다”고 지적했다.

다만 다른 범죄로 두 차례 벌금형을 선고받은 것 외에 전과가 없고, 뒤늦게 범행을 인정한 점 등을 양형에 고려했다.

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