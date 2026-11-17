충북혁신도시 일원을 달리는 자율주행버스 ‘모두타유’가 운행 노선을 두 배 가까이 늘린다.

17일 충북도에 따르면 전날부터 진천·음성 충북혁신도시 자율주행 셔틀버스의 운행 구간을 기존 6.8㎞에서 12.95㎞로 연장해 운행 중이라고 17일 밝혔다. 이번 노선 개편으로 기존 혁신도시 순환 구간에 국립소방병원과 맹동면 소재지(쌍정리·맹동초등학교 일대)가 새롭게 포함됐다.

충북혁신도시 자율주행버스. 충북도 제공

버스는 음성→진천(A1)과 진천→음성(A2) 양방향으로 각 16개 정류장에 정차하며 오후 4시까지 요금 없이 무상으로 운행된다. 앞서 도는 진천·음성군, 운수업계와 협력해 도로공사 구간 우회 및 생활권 연장 방안을 마련하고 지난달 13일 국토교통부 시범운행지구 변경 고시 절차를 마쳤다.

2022년 정부 공모사업으로 시작된 이 노선은 지역 운수업체인 진천여객과 음성교통이 민간 참여업체로 운영을 맡아 안정성을 높였다. 이들 지역 운수업체는 각 1대씩 버스를 운영 중이다.

자율주행버스는 2023년 6월 시범운행지구 지정과 같은 해 12월 첫 운행 이후 2024년까지 무사고 주행 데이터 축적에 주력했다. 지난해부터 본격적인 주민 탑승 운행을 이어오며 현재까지 누적 탑승객 5285명을 기록했다.

16일부터 운영되는 충북혁신도시 자율주행버스 노선도. 충북도 제공

운행 시간도 직장인 출근과 학생 등하교 수요를 반영해 조정했다. 당초 오전 10시부터 운행을 시작했으나 혁신도시 거주민의 이동 편의를 최우선으로 삼아 첫차 시각을 오전 7시로 앞당겼다.

투입된 15인승 차량에는 인공지능(AI)이 주행을 맡고 돌발 상황에서만 운전자가 개입하는 ‘3단계 자율주행’ 기술이 적용됐다. 자율주행 기술은 운전 보조 기능이 없는 1단계와 자동 정속 주행(오토크루즈) 기능이 탑재된 2단계를 거쳐, 조건부 자동화(반자동)인 3단계, 운전자 개입이 없는 4단계, 완전 자율주행인 5단계로 구분된다.

도 관계자는 “도로공사로 운행 여건이 바뀐 상황에서 관계 기관이 머리를 맞대 노선을 재정비한 덕분에 더 많은 도민이 혜택을 보게 됐다”며 “자율주행 셔틀버스가 실증을 넘어 혁신도시 출근길과 생활의 일상이 되도록 편의를 지속해서 넓혀 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지