주류업계가 제품 차별화와 이색 마케팅을 통해 소비자 접점 확대에 나서고 있다. 핫플레이스 중심의 브랜드 경험부터 전통 발효 기술, 음식 페어링, 이종 업종 협업까지 소비자 취향을 겨냥한 전략이 다양해지고 있다.

17일 업계에 따르면 오비맥주는 제로 슈거 소주 ‘찰랑’을 앞세워 강남·용산·을지로·종로 등 서울 주요 외식 상권에서 판매처를 확대하고 있다. 단순히 유통망을 넓히는 데 그치지 않고 매장별 콘셉트와 주요 방문 고객층을 고려해 브랜드 경험을 제공할 수 있는 공간을 공략하는 전략이다.

대표적으로 용산 플래그십 매장인 석암생소금구이 용산점은 운영 기간 일평균 436명의 대기 고객을 기록했다. 플래그십 운영 이후 인근 주요 외식업장 기준 찰랑 입점 매장은 3곳에서 30곳으로 늘었다. 현재 해당 상권 주요 업장의 60% 이상에서 제품을 판매하고 있다. 12일 기준 전체 판매처는 4500여 곳이다.

제품 차별화에도 주력하고 있다. 찰랑은 제주 동부 화산암반수를 사용한 알코올 도수 15도의 제로 슈거 소주다. 인위적인 알코올 향과 단맛을 줄이고 용암해수소금을 더해 감칠맛을 살린 것이 특징이다.

지난 4일부터 7일까지 진행된 ‘2026 푸드위크 코리아’ 내 서울장수 부스. 서울장수 제공

전통주 업계에서는 전통 발효 기술을 현대적으로 재해석하려는 움직임이 이어지고 있다.

서울장수는 한국식품연구원이 전통 누룩에서 발굴한 효모 ‘보울라디’를 장수 생막걸리에 적용해 제품 경쟁력을 강화하고 있다. 2021년 기술을 이전받아 국내산 쌀로 빚은 제품에 적용한 뒤 2022년 5월 전체 제품군으로 확대했다. 한 병(750㎖)에 보울라디 효모 750억 마리 이상을 함유한 것이 특징이다.

서울장수는 최근 열린 ‘2026 푸드위크 코리아’에서 해당 효모를 활용한 장수 생막걸리와 달빛유자, 달밤장수 등을 선보였다. 전통 양조 노하우에 연구기관의 기술을 접목해 발효 특성과 제품 차별화를 꾀하고 있다.

막걸리를 새로운 방식으로 즐기려는 시도도 눈길을 끈다. 배상면주가는 미국유제품수출협의회와 손잡고 느린마을 막걸리와 미국 치즈를 조합한 페어링 세트 3종을 선보였다.

막걸리의 숙성 단계에 따라 달라지는 맛과 향을 고려해 치즈를 매칭한 것이 특징이다. 부드러운 맛의 ‘느린마을 봄’에는 몬터레이 잭 치즈를, 청량한 탄산감이 특징인 ‘느린마을 여름’에는 콜비 잭 치즈를 추천한다. 숙성이 진행된 가을 제품에는 페퍼 잭 치즈를, 깊은 풍미의 겨울 제품에는 마일드 체다 치즈를 조합했다.

전통주를 친숙한 식품이나 대중문화와 결합해 젊은 소비자를 유입하려는 움직임도 활발하다.

국순당은 죠리퐁, 바밤바, 칠성사이다 등 익숙한 브랜드와 협업해 막걸리를 새로운 형태로 선보이고 있다. 바밤바와 협업한 ‘국순당 쌀 바밤바밤’은 출시 5년 만에 누적 판매량 1000만병을 돌파했다. 던킨과 우리 쌀막걸리 도넛을 출시하고 커피 브랜드 구테로이테와 막걸리 빙수를 선보이는 등 전통주의 활용 범위를 넓히고 있다.

해외 시장 공략과 전통주 산업의 외연 확대도 주요 과제다. 국순당 배상민 대표는 전통주 세계화와 막걸리 산업 발전에 기여한 공로로 최근 ‘2026 대한민국 우리술 대축제’에서 농림축산식품부 장관상을 받았다. 국순당은 전 세계 65개국에 전통주를 수출하고 있으며, 최근 5년간 매년 100억원 이상의 수출 실적을 기록했다.

주류 브랜드의 문화예술 후원과 지역사회 공헌 활동도 이어지고 있다. 페르노리카 코리아는 문화예술 후원 성과를 인정받아 ‘문화예술후원 우수기관’ 재인증을 받았다. 2020년 최초 인증 이후 2023년에 이어 세 번째다. 전시 프로그램 ‘아트 르서클’과 브랜드별 예술가 협업 등을 통해 문화예술과 브랜드를 연결하고 있다.

오비맥주는 생산공장이 위치한 이천시의 지역 인재 육성을 위해 장학금 870여만원을 기탁했다. 2009년부터 매년 이어온 기탁으로 누적 금액은 약 3억7400만원이다.

주류업계의 경쟁이 제품의 맛과 품질을 넘어 소비 경험으로 확대되는 모습이다. 젊은 층의 취향을 반영한 제품 개발과 새로운 음용 방식, 체험형 마케팅 등을 통해 소비자층을 넓히려는 업계의 시도도 이어질 전망이다.

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