한국 창작춤의 선구자로 불린 배정혜 리틀엔젤스예술단 명예예술감독이 17일 별세했다. 향년 82세.

리틀엔젤스예술단에 따르면 고인은 폐렴을 앓던 중 증상이 악화해 이날 오전 2시쯤 신촌세브란스병원에서 세상을 떠났다.

단원들을 지도중인 고 배정혜 명예예술감독. 리틀엔젤스예술단 제공

함경남도 안변 출신인 고인은 다섯 살 때 무용을 시작하고 열두 살 때 첫 개인 발표회를 연 당대 무용 천재였다. 어린 나이부터 전국을 돌며 개인 공연을 선보였다.

숙명여대 국어국문학과와 동 대학원 체육과를 졸업하고 선화예술중학교와 고등학교에서 교편을 잡았다. 1974년부터 선화예고 무용부장으로 10년가량 재직하며 길러낸 제자들과 함께 리을무용단을 창단했다. 이 시기 확립한 한국춤 훈련법 ‘바기본’은 고인이 무용계에 남긴 큰 자산이다. 독자적 무용 방법론에 전통춤 호흡을 결합한 이 훈련법은 한국춤의 체계를 세우고 현대화하는 데 큰 역할을 했다.

1986년 국립국악원 무용단 상임안무가를 시작으로 서울시무용단장을 거쳐 2011년 국립무용단장에서 물러날 때까지 25년간 국·공립 무용단체를 이끌었다. 우리나라 무용계에서 이들 3개 단체 수장을 모두 맡은 이는 고인뿐이다.

2018년부터는 리틀엔젤스예술단 상임안무가로 활동했다. 그해 ‘놀이마당(미얄)’과 ‘궁’을, 2019년 ‘진쇠놀이’와 ‘화검’을 선보였다. 2020년에는 예술감독으로 ‘바라다’를, 2021년에는 ‘설날아침’을 잇달아 내놓으며 60년 전통의 레퍼토리에 새로운 숨결을 불어넣었다. 고인은 생전 “선화예고에서 시작한 제 춤 세계를 리틀엔젤스에서 마무리하고 싶었다”라며 “어릴 때 무용을 시작했는데 다시 늙어서 어린 무용수를 위한 작품을 만든다는 게 뭐라 말할 수 없이 감격스러운 일”이라고 말했다. 이후에도 명예예술감독으로 함께하며 후학 양성에 애정을 쏟았다.

최근까지도 활발하게 무대 활동을 펼쳐온 고인은 2021년 세계일보와 인터뷰에서 평생 무용인으로서 마음가짐을 이렇게 말했다. “나는 지금도 무대 막이 열릴 때 죽을 것처럼 떨리고, 공연 전에는 밥도 못 먹겠어요. 항상 초심인데 이런 떨림 속에 일생을 마칠 것 같아요.”

빈소는 서울 신촌세브란스병원장례식장. 발인은 19일 오전 7시.

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