[안산=남정훈 기자] 모교, 고향을 향한 기부는 슈퍼스타들의 전유물은 아니다. 슈퍼스타를 꿈꾸는 선수들도 지금의 자신을 있게 한 고향의 후배들을 위해 기부를 할 수 있다. 결국 마음의 차이다. 현대캐피탈의 아웃사이드 히터 홍동선이 자신이 배구를 시작한 안산에서 미래의 스타를 꿈꾸는 꿈나무들을 위해 장학금 1000만원을 선뜻 기부했다.

안산시체육회는 홍동선이 지난 16일 안산시청 부시장실에서 안산 체육 꿈나무 육성을 위한 장학금 1000만 원을 기부했다고 밝혔다.

이날 전달식에는 허남석 안산시 부시장과 홍동선, 이광종 안산시체육회장 등이 참석했다. 허남석 부시장은 고향 후배들을 위해 뜻깊은 나눔을 실천한 홍동선에게 감사와 격려의 뜻을 전했다. 아울러 이번 기부가 안산 체육 꿈나무들에게 큰 힘과 희망이 되길 바란다며 따뜻한 응원을 보냈다.

이번 기부는 안산에서 배구를 처음 시작해 프로 선수의 꿈을 이룬 홍동선이 자신이 성장한 지역에 감사의 마음을 전하고, 자신과 같은 꿈을 키우고 있는 후배들에게 희망과 용기를 전하고자 마련됐다.

홍동선과 안산의 인연은 초등학생 시절로 거슬러 올라간다. ‘배구여제’ 김연경, ‘연봉퀸’ 강소휘 등을 배출한 안산서초등학교에서 생활체육을 통해 처음 배구를 접한 홍동선은 배구의 즐거움을 알아가며 선수의 꿈을 키워나갔다.

될성 부른 떡잎이었던 홍동선의 가능성은 일찍부터 빛을 발했다. 2013년 제2회 KOVO컵 유소년배구대회에서 안산서초등학교의 우승을 이끌고 대회 MVP에 선정되며 주목받았다. 당시 홍동선은 인터뷰에서 “현대캐피탈 문성민 선수처럼 훌륭한 프로배구 선수가 되고 싶다”는 당찬 포부를 밝히기도 했다.

초등학생 시절에 품었던 꿈은 꾸준한 노력과 도전을 통해 현실이 됐다. 송산중학교와 송산고등학교, 인하대학교를 거치며 동 나이대 최고의 유망주로 각광받은 홍동선은 1m98의 좋은 신장을 앞세운 공격력을 인정받아 2021∼2022 V리그 남자부 신인 드래프트에서 전체 1순위로 현대캐피탈에 지명되며 프로 무대에 입성했다. 배구공을 처음 잡았던 안산서초등학교에서 시작된 작은 꿈이 당당히 프로배구 선수라는 결실을 맺은 셈이다.

어느덧 프로 6년차가 된 홍동선. 그는 자신이 꿈을 키웠고, 지금의 자신을 있게 해준 안산을 잊지 않았다. 현대캐피탈에 현역 최고의 토종 아웃사이드 히터인 허수봉과 역대 최고의 외인으로 꼽히는 레오의 존재로 인해 아직 백업에 머물고 있기에 홍동선의 올 시즌 연봉은 8000만원에 불과하다. 그럼에도 연봉의 12.5%에 해당하는 1000만원을 기부할 수 있었던 건, 어린 시절 자신도 주변의 관심과 응원 속에서 성장했던 만큼, 지금 배구공을 잡고 꿈을 향해 나아가는 후배들에게 자신이 받았던 응원을 돌려주고 싶다는 마음이 이번 기부로 이어졌다.

특히 이번 기부는 안산에서 시작한 꿈이 더 큰 무대로 이어지고, 그 결실이 다시 안산의 후배들에게 희망으로 돌아온다는 점에서 의미가 크다. 홍동선의 나눔이 안산 배구 꿈나무들에게 좋은 본보기가 되고, 미래의 프로선수를 꿈꾸는 어린 선수들에게 새로운 동기부여가 될 것으로 기대된다.

이광종 안산시체육회장은 “안산에서 배구를 시작한 선수가 프로선수로 성장하고, 다시 고향의 후배들을 위해 소중한 나눔을 실천했다는 점에서 더욱 뜻깊다”며 “홍동선 선수의 기부가 안산 배구 꿈나무들에게 큰 동기부여가 되고, 더 큰 꿈을 향해 도전할 수 있다는 희망을 전하는 계기가 되길 바란다”고 감사함을 전했다. 이어 “소중한 장학금이 안산 체육 꿈나무들이 자신의 가능성을 키우고 꿈을 향해 나아가는 데 의미 있게 사용될 수 있도록 하겠다”며 “앞으로도 생활체육과 전문체육이 함께 발전하고, 안산의 우수한 체육 인재들이 지속적으로 배출될 수 있도록 선수 육성과 지원에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

홍동선은 “안산서초등학교에서 처음 배구를 시작했던 어린 시절이 아직도 기억에 남는다. 당시에는 프로선수가 되는 것이 가장 큰 꿈이었는데, 많은 분의 응원과 도움 덕분에 그 꿈을 이룰 수 있었다”며 “이제는 제가 받았던 응원을 후배들에게 전하고 싶었다”고 말했다. 이어 “어린 시절의 저처럼 지금도 배구선수라는 꿈을 키우고 있는 후배들이 있을 것이다. 당장은 꿈이 멀게 느껴지더라도 포기하지 않고 꾸준히 노력했으면 좋겠다. 이번 기부가 후배들이 꿈을 이어가는 데 작은 힘이 되고, 언젠가 안산을 빛내는 훌륭한 선수로 성장하는 계기가 되었으면 한다”면서 “저의 기부를 시작으로 많은 선수들이 연봉의 고저에 상관없이 배구 꿈나무들을 위해 기부 활동을 했으면 좋겠다”고 덧붙였다.

프로 6년차를 맞는 각오도 밝혔다. “올 시즌에도 ‘게임 체인저’로서 (허)수봉이형, 레오 형의 뒤를 든든히 받치며 기회가 올 때마다 좋은 모습을 보여드리겠다”

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